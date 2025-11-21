Сирський повідомив, скільки дронів РФ запустила по Україні від початку великої війни

Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що головними цілями російських безпілотників стали житлові будинки та цивільна інфраструктура

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський виступив у форматі відеозв’язку на засіданні військового комітету Європейського Союзу під головуванням генерала Шона Кленсі. Він подякував урядам та народам держав-членів Європейського Союзу, а також керівництву ЄС за внесок у підтримку України в боротьбі з РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Сирського у Telegram.

«Поінформував про поточну ситуацію в районах ведення бойових дій. Оперативно-стратегічна обстановка залишається складною. Противник продовжує завдавати ударів по населених пунктах України, об’єктах енергетичної інфраструктури та посилює наступальні дії вздовж лінії зіткнення. Усього, з початку широкомасштабного вторгнення, російські терористи запустили понад 112 тис. ударних безпілотників типу «Шахед», головними цілями яких стали житлові будинки та цивільна інфраструктура, що призвело до загибелі дітей та мирних жителів», – йдеться у повідомленні.

За словами Сирського, Силам оборони в період з кінця серпня по жовтень цього року вдалося провести контрнаступальні дії на Добропільському напрямку. У результаті яких підрозділи розсікли наступальне угруповання противника та звільнили понад 430 кв. км на півночі від Покровська. Втрати росіян склали більш ніж 13 тис. убитими та пораненими.

