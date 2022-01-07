У Бердянську вантажівка комунальників провалилася під асфальт (фото)

Авто аварійної служби потрапило в ДТП через дірку в асфальті

Провал стався на місці старого покинутого колектора

У Бердянську спецавтомобіль ремонтної бригади місцевої служби водоканалу їхав на виклик, щоб ліквідувати аварію, але сам потрапив у величезну яму на дорозі та провалився під асфальт. Про це повідомляє видання «PRO.berdiansk.biz».

Інцидент стався на ділянці дороги по вулиці Ціолковського ще вчора. В результаті ДТП, на щастя, постраждалих немає.

У комунальному підприємстві «Бердянськводоканал» розповіли, що стався провал старого покинутого колектора, який належить колишньому Бердянському винзаводу. Також повідомляється, що підприємство не надало місту документацію про стан труби, тому «можна лише здогадуватися про масштаби аварії».

Комунальники також уточнили, що колектор пролягає від Східного проспекту до Мелітопольського шосе і може бути в зруйнованому стані.

Також з'явилися фотографії, як авто комунальників потрапило в дірку і стало провалюватися під асфальт.

За словами місцевих жителів, на дорозі по Ціолковського асфальт просідав і раніше, проте таких глибоких і великих провалів не було.

Після ДТП місце з дірою на дорозі, де провалилася вантажівка, було огороджено.

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