У Кропивницькому водій маршрутки помер за кермом

Пасажирів у транспорті не було – кермувальник встиг їх висадити

У Кропивницькому у четвер, 6 січня, водій маршрутного мікроавтобуса помер прямо за кермом. Як повідомляє «Сьогодні», чоловікові було 60 років.

Йому стало погано під час руху. Він з'їхав на узбіччя і врізався дерево.

У цей момент пасажирів в салоні не було. Буквально за кілька хвилин до події водій помітив поломку в транспортному засобі і висадив людей.

ДТП помітили мешканці найближчого будинку. Вони і викликали поліцейських і швидку допомогу.

Як відомо, у листопаді схожий випадок стався у Львові: водій маршрутки помер прямо за кермом. 55-річному водію маршрутного автобуса стало погано за кермом, він в'їхав у дорожній знак та зупинився. Водію надавали допомогу пасажири та медики «швидкої», однак він помер унаслідок серцевого нападу,

Нагадаємо, раніше під Києвом водій помер за кермом, автівка вилетіла з дороги (фото).

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