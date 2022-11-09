У Білорусі в небо піднялися винищувачі 

В Україні лунають сигнали повітряної тривоги

Удень 9 листопада по всій Україні пролунали сигнали повітряної тривоги. Як повідомив Telegram-канал «Білоруський Гаюн», із білоруських аеродромів у Мачулищах і Барановичах злетіли винищувачі.

Відтак по всій Україні оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, приблизно десять тисяч російських військовослужбовців зараз перебувають у Білорусі.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що реальну загрозу становлять удари іранських БПЛА, ОТРК типу «Іскандер» і російських літаків з повітряного простору Білорусі.