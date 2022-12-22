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В Україні скасована масштабна повітряна тривога (мапа)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні скасована масштабна повітряна тривога (мапа)
фото з відкритих джерел

Громадянам слід пройти в укриття

В Україні 22 грудня станом на 11:20  була оголошена повітряна тривога. Сигнали тривоги лунали в багатьох східних, центральних областях та м.Києві.

Як повідомляють телеграм-канали, повітряна тривога оголошена через активність ворожої авіації збоку окупованих територій.

В Україні скасована масштабна повітряна тривога (мапа) фото 1

Громадянам слід негайно пройти в укриття.

Нагадаємо, розпочалася 302 доба повномасштабної війни Росії проти України. На сьогодні, за майже 10 місяців, Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу, три тисячі танків та близько шести тисяч інших бронемашин.  Продовжуючи агресію, протягом минулої доби, противник завдав 6 ракетних та 15 авіаційних ударів, зокрема і по цивільних об’єктах в Запорізькій області. Також ворог здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Теги: росія ворог тривога

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