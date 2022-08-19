У більшості областей України оголошено повітряну тривогу

Лише у трьох областях не оголошено тривогу

Майже по всій території України оголошено повітряну тривогу.

Наразі тривоги немає лише у Сумській, Харківській, Херсонській областях та у Криму.

Додамо, що раніше моніторингові групи повідомляли про запуск ракет з моря та виліт винищувачів із території Білорусі.

Зазначається, що о 22:32 у Барановичах злетів винищувач, згодом набрав велику висоту. Потім о 22:40 винищувач летів з боку Барановичів на схід. Згодом о 22:55 повідомлялося, що у Барановичах проходить тренування над аеродромом. А 23:17 посадка-зліт винищувача.

Нагадаємо, 18 серпня у тимчасово окупованій Керчі спрацювала система ППО.

Також у районі села Тимонове Валуйського міського округу у Бєлгородській області РФ виникла пожежа на складі із боєприпасами російських військових.

Цього ж вечора в окупованому Криму пролунали вибухи на найбільшій авіабазі російських окупантів Бельбек, розташованій у північно-західній частині Севастополя.