«Розконсервована» техніка Росії – розкрадена, а командир танкового полку застрелився

Російські окупанти намагаються відновити свої втрати за рахунок техніки знятої з тривалого зберігання

За наявною інформацією ГУР МО України – командир 13 танкового полку 4 танкової дивізії РФ – застрелився

Російські окупанти намагаються відновити свої втрати за рахунок техніки знятої з тривалого зберігання, але працюючих робочих одиниць практично не було виявлено. Про це повідомляє ГУР МО України.

Зокрема, на аеродромі в смт Клімове Брянської області (35 км від кордону України) противник розгортає ремонтно-відновлювальну базу. Наразі ворожа РВБ намагається «поставити в стрій» значну кількість техніки, яка прибуває зі складів тривалого зберігання. Стан цієї техніки здебільшого вкрай незадовільний, що унеможливлює її повноцінне використання.

Одночасно створюються місця для зберігання техніки, виведеної з ладу на полі бою.

Загалом РФ часто зіштовхується з проблемою неможливості відновлення техніки після «розконсервації» зі складів. З бойових машин повністю розкрадено оптичні прилади та електроніку з вмістом дорогоцінних металів.

Зокрема, у 4 танковій дивізії РФ з’ясували, що з 10 «розконсервованих» танків лише один знаходиться в більш-менш працездатному стані. Решта – повністю розукомплектовані. Частина з них не має навіть двигунів. На даний час плани з передачі на фронт техніки, знятої зі зберігання фактично зірвано.

Як повідомляє ГУР МО України, за наявною інформацією – командир 13 танкового полку 4 танкової дивізії РФ – застрелився.

Нагадаємо, станом на 26 березня Росія втратила у війні з Україною близько 16 400 своїх військових.

Крім того, серед втрат РФ: