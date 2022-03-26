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    Події в Україні

    «Розконсервована» техніка Росії – розкрадена, а командир танкового полку застрелився

    Російські окупанти намагаються відновити свої втрати за рахунок техніки знятої з тривалого зберігання - «Розконсервована» техніка Росії – розкрадена, а командир танкового полку застрелився
    Російські окупанти намагаються відновити свої втрати за рахунок техніки знятої з тривалого зберігання
    фото з відкритих джерел

    За наявною інформацією ГУР МО України – командир 13 танкового полку 4 танкової дивізії РФ – застрелився

    Російські окупанти намагаються відновити свої втрати за рахунок техніки знятої з тривалого зберігання, але працюючих робочих одиниць практично не було виявлено. Про це повідомляє ГУР МО України.

    Зокрема, на аеродромі в смт Клімове Брянської області (35 км від кордону України) противник розгортає ремонтно-відновлювальну базу. Наразі ворожа РВБ намагається «поставити в стрій» значну кількість техніки, яка прибуває зі складів тривалого зберігання. Стан цієї техніки здебільшого вкрай незадовільний, що унеможливлює її повноцінне використання.

    Одночасно створюються місця для зберігання техніки, виведеної з ладу на полі бою.

    Загалом РФ часто зіштовхується з проблемою неможливості відновлення техніки після «розконсервації» зі складів. З бойових машин повністю розкрадено оптичні прилади та електроніку з вмістом дорогоцінних металів.

    Зокрема, у 4 танковій дивізії РФ з’ясували, що з 10 «розконсервованих» танків лише один знаходиться в більш-менш працездатному стані. Решта – повністю розукомплектовані. Частина з них не має навіть двигунів. На даний час плани з передачі на фронт техніки, знятої зі зберігання фактично зірвано.

    Як повідомляє ГУР МО України, за наявною інформацією – командир 13 танкового полку 4 танкової дивізії РФ – застрелився.

    Нагадаємо, станом на 26 березня Росія втратила у війні з Україною близько 16 400 своїх військових.

    Крім того, серед втрат РФ:

    • 575 танків
    • 1640 бойових броньованих машин
    • 293 артилерійських систем
    • 91 РСЗВ
    • 51 засіб ППО
    • 117 літаків
    • 127 гелікоптерів
    • 1131 одиниць автомобільної техніки
    • сім кораблів /катерів
    • 73 цистерни з ПММ
    • 56 БПЛА оперативно-тактичного рівня
    • 19 одиниць спеціальної техніки
    • дві пускові установки ОТРК/ТРК.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    «Розконсервована» техніка Росії – розкрадена, а командир танкового полку застрелився