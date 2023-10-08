У будинку на Львівщині знайдено тіла п’ятьох людей

На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та співробітники інших служб територіального підрозділу поліції

Правоохоронці встановлюють усі обставини події, призначено експертизи

На Львівщині від отруєння чадним газом загинули п’ятеро людей, ще двох дітей госпіталізовано у важкому стані. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Львівської області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даними правоохоронців, 7 жовтня надійшло повідомлення про те, що в будинку одного з сіл Львівського району виявлено тіла кількох людей без ознак життя.

На місці події працювали слідчо-оперативна група, криміналісти та співробітники інших служб територіального підрозділу поліції. У будинку правоохоронці виявили тіла п’ятьох місцевих мешканців – жінок віком 29, 53 і 75 років та чоловіків віком 33 і 57 років. Попередньо встановлено, що причиною загибелі людей стало отруєння чадним газом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Окрім того, з діагнозом «отруєння чадним газом» медики госпіталізували двох хлопчиків віком сім і дев’ять років.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, призначено експертизи.

Нагадаємо, за два місяці на початку цього року в Україні було зафіксовано понад 800 випадків отруєнь чадним газом.