У Греції лютують лісові пожежі: знайдено тіла 18 жертв (фото, відео)

Вогонь охопив понад 8500 гектарів території країни

Учора, 22 серпня, у Греції, де з кінця липня вирують лісові пожежі, було знайдено обгорілі тіла 18 осіб. Про це пише CNN.

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Наразі вогонь охопив понад 8500 гектарів території країни.

Тіла жертв знайдені поблизу села на півночі Греції. За даними пожежної служби, імовірно, вони були мігрантами. Ще одного загиблого знайдено на захід від Афін.

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У Греції вирують лісові пожежі фото: Reuters

Як зазначається, загалом у країні вирує поанд 65 лісових пожеж. Їх намагаються приборкати сотні пожежників. Деякі з найбільших лісових пожеж тривають у місті Александруполіс на північному сході Греції, де з суботи евакуювали 13 громад.

Дві сотні пацієнтів були евакуйовані з двох лікарень міста у вівторок. Медсестра лікарні Александруполіса Нікос Гіокцідіс заявила, що подібної ситуації вона не бачила ніколи за 27 років роботи.

Нагадаємо, що наприкінці липня у Греції через підвищення температури оголосили про запобіжну евакуацію. Постійна спека спричинила пожежі. На острові Родос вогонь охопив лісові масиви. Майже 19 000 осіб були евакуйовані наземним і морським транспортом у безпечне місце.

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Відомо, що південну Європу накрила рекордна спека. В Іспанії, Італії та Греції подекуди температура піднімалася вище +40 градусів.