Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Греції лютують лісові пожежі: знайдено тіла 18 жертв (фото, відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Греції лютують лісові пожежі: знайдено тіла 18 жертв (фото, відео)
У Греції вирують лісові пожежі
фото: Reuters

Вогонь охопив понад 8500 гектарів території країни

Учора, 22 серпня, у Греції, де з кінця липня вирують лісові пожежі, було знайдено обгорілі тіла 18 осіб. Про це пише CNN.

Наразі вогонь охопив понад 8500 гектарів території країни.

Тіла жертв знайдені поблизу села на півночі Греції. За даними пожежної служби, імовірно, вони були мігрантами. Ще одного загиблого знайдено на захід від Афін.

6 фото
На весь екран
У Греції вирують лісові пожежі
фото: Reuters

Як зазначається, загалом у країні вирує поанд 65 лісових пожеж. Їх намагаються приборкати сотні пожежників. Деякі з найбільших лісових пожеж тривають у місті Александруполіс на північному сході Греції, де з суботи евакуювали 13 громад.

Дві сотні пацієнтів були евакуйовані з двох лікарень міста у вівторок. Медсестра лікарні Александруполіса Нікос Гіокцідіс заявила, що подібної ситуації вона не бачила ніколи за 27 років роботи.

Нагадаємо, що наприкінці липня у Греції через підвищення температури оголосили про запобіжну евакуацію. Постійна спека спричинила пожежі. На острові Родос вогонь охопив лісові масиви. Майже 19 000 осіб були евакуйовані наземним і морським транспортом у безпечне місце.

Відомо, що південну Європу накрила рекордна спека. В Іспанії, Італії та Греції подекуди температура піднімалася вище +40 градусів.

Читайте також: У Греції під час гасіння пожежі розбився літак. Моторошне відео
Теги: пожежа Греція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через падіння уламків збитого безпілотника виникла пожежа
Окупанти атакували Житомирщину дронами, виникла пожежа
19 серпня, 10:00
Російські загарбники двічі обстріляли Куп‘янськ Харківської області з артилерії
Окупанти обстріляли Харківщину: є постраждалі
20 серпня, 22:23
ЗСУ зайшли у село Роботине, масові обшуки у військкоматах. Головне за 22 серпня
ЗСУ зайшли у село Роботине, масові обшуки у військкоматах. Головне за 22 серпня
Вчора, 21:00

Соціум

У Греції лютують лісові пожежі: знайдено тіла 18 жертв (фото, відео)
У Греції лютують лісові пожежі: знайдено тіла 18 жертв (фото, відео)
Москва та Підмосков'я знову опинилися під ударом безпілотників (відео)
Москва та Підмосков'я знову опинилися під ударом безпілотників (відео)
На фестивалі у Варшаві, де виступлять українські виконавці, знайдено російський слід
На фестивалі у Варшаві, де виступлять українські виконавці, знайдено російський слід
Який має вигляд російське село, через яке найчастіше «червоніє» Україна: шокуючі фото
Який має вигляд російське село, через яке найчастіше «червоніє» Україна: шокуючі фото
Поляки категорично проти мігрантів з деяких країн: результати опитування
Поляки категорично проти мігрантів з деяких країн: результати опитування
Помер легендарний італійський співак Тото Кутуньйо
Помер легендарний італійський співак Тото Кутуньйо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Нічний обстріл України: Повітряні сили повідомили деталі атаки
21K
Економіст спрогнозував, коли Росія вичерпає всі свої резерви
17K
ЗСУ перетворили радянські ракети на найпотужнішу зброю України – експерт
13K
Індія поспіхом озброюється на тлі протистояння з однією країною
6999
Саміт у Греції: лідери 11 країн підписали декларацію на підтримку України
6952
Поляки категорично проти мігрантів з деяких країн: результати опитування

Новини

Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
Вчора, 16:14
ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
Вчора, 10:24
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
Вчора, 07:05
Ситуація на фронті: Генштаб назвав райони, де ЗСУ стримують наступ окупантів
Вчора, 06:34
Віцепрем'єр Кубраков анонсував відкриття кошторисів об'єктів, що будуються за державні кошти
21 серпня, 15:27
Окупанти безуспішно намагаються наступати на трьох напрямках – Генштаб
21 серпня, 06:35

Прес-релізи

Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
22 серпня, 12:18
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту