У частині Херсона змінено комендантську годину

Частково скасована заборона на в’їзд в деякі частини мікрорайону Корабел

Відсьогодні, з 27 червня, на території мікрорайону Херсона Корабел комендантська година триватиме від 21:00 до 05:00. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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Також, за його словами, частково скасована заборона на в’їзд в деякі частини мікрорайону Корабел. Тепер жителі можуть потрапити до своїх осель на Нафтогавані.

«Однак біля другого кільця, від початку Гідропарку, рух все ж таки буде заборонений по вулиці Марії Фортус у зв’язку з тим, що там не проведене розмінування», – зауважив Мрочко.

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Крім цього, 27 та 28 червня у Херсоні не курсуватимуть тролейбуси. Це пов'язано з обстрілом комунального підприємства, внаслідок якого троє працівників загинули, а ще троє – поранені.

Нагадаємо, 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, розташовану за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині. Станція повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС.

Станом на 25 червня в Херсонській області на правому березі Дніпра після підриву росіянами Каховської ГЕС залишаються підтопленими два населені пункти та 17 населених пунктів на тимчасово захопленій території.