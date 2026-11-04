Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

179 боїв за добу: лінія фронту станом на 4 листопада 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
179 боїв за добу: лінія фронту станом на 4 листопада 2026
Ситуація на фронті 4 листопада
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 4 листопада 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 61 авіаційного удару, скинув 200 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4877 дронів-камікадзе та здійснив 1862 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

4 листопада на фронті відбулося 179 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку, за попередніми підрахунками, ліквідовано 46 окупантів та 12 – поранено, знищено 12 одиниць автомобільної, 11 одиниць спеціальної техніки, шість пунктів управління безпілотними літальними апаратами, два склади боєприпасів та 32 укриття ворога. Пошкоджено вісім одиниць автомобільної техніки, три артилерійські системи, чотири одиниці спеціальної техніки, чотири пункти управління безпілотними літальними апаратами та 178 укриттів противника. Знищено або подавлено 171 безпілотний літальний апарат різних типів.

На Північно-Слобожанському напрямку

Ворог атакував у районах Покровки та Бояро-Лежачі, де відбулося два бойові зіткнення.

179 боїв за добу: лінія фронту станом на 4 листопада 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби зафіксовано шість атак противника біля Тернової, Стариці, Рибалчиного та Амбарного.

179 боїв за добу: лінія фронту станом на 4 листопада 2026 фото 2

На Лиманському напрямку

Відбулося п'ять бойових зіткнень у районах Новосергіївки, Ставків, Лимана та Зарічного, один бій триває дотепер.

179 боїв за добу: лінія фронту станом на 4 листопада 2026 фото 3

На Слов'янському напрямку

Дві атаки окупантів відбито в районах Никонорівки та Миколаївки.

179 боїв за добу: лінія фронту станом на 4 листопада 2026 фото 4

На Костянтинівському напрямку

Наші підрозділи завадили просуванню противника в 10 випадках у районах Костянтинівки та Дружківки.

179 боїв за добу: лінія фронту станом на 4 листопада 2026 фото 5

На Покровському напрямку

Усього 16 атак відбито. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Вільне, Новий Донбас, Чернігівка, Добропілля, Сергіївка, Молодецьке та Новопавлівка.

179 боїв за добу: лінія фронту станом на 4 листопада 2026 фото 6

На Гуляйпільському напрямку

Дев'ять атак зафіксовано в районах населених пунктів Злагода, Тернувате, Долинка, Гірке та Єгорівка.

179 боїв за добу: лінія фронту станом на 4 листопада 2026 фото 7

На Куп’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Нині триває 1715-й день повномасштабної війни.

Теги: окупанти Генштаб ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський удар спричинив пожежу на підприємстві у Дніпрі
Дніпро: росіяни вдарили по підприємству, є поранені
Сьогодні, 06:46
Центральна будівля виконавчого комітету Краматорської міської ради на площі Миру після удару РФ
Росіяни знищили авіаударом будівлю міськради у Краматорську
1 листопада, 00:16
Інформацію про те, чим росіяни атакували місто, офіційно не оприлюднювали
Росія вдарила по житловому будинку у Харкові: серед постраждалих дитина
27 жовтня, 23:05
На Запоріжжі помер рятувальник Артем Ханат, поранений через удар РФ
Запоріжжя: російський удар забрав життя 38-річного рятувальника
26 жовтня, 15:14
Наслідки російського удару по Запоріжжю
Росія вдарила по Запоріжжю й Кропивницькому: що відомо про наслідки
26 жовтня, 04:11
Над місцем вибуху здійнявся стовп диму
Окупанти вбили родину ударом по будинку в Запоріжжі
22 жовтня, 18:42
Російський удар спричинив велику пожежу на Кіровоградщині
Атака РФ на Кіровоградщину: вогонь охопив складські приміщення
22 жовтня, 07:41
Уламки збитого дрона впали на Львівщині
Окупанти атакували Львівщину: уламки пошкодили будинки
19 жовтня, 09:30
Триває 1695-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 15 жовтня 2026 року
15 жовтня, 08:36

Події в Україні

179 боїв за добу: лінія фронту станом на 4 листопада 2026
179 боїв за добу: лінія фронту станом на 4 листопада 2026
ДТЕК показав масштабні руйнування теплоелектростанцій (фото)
ДТЕК показав масштабні руйнування теплоелектростанцій (фото)
Продовження «Карфагену», звільнення топ-посадовців СБУ та результати виборів в США: головне за день 4 листопада
Продовження «Карфагену», звільнення топ-посадовців СБУ та результати виборів в США: головне за день 4 листопада
Росія намагається прорвати оборону на Сумщині та Харківщині: прикордонники назвали найгарячіші точки
Росія намагається прорвати оборону на Сумщині та Харківщині: прикордонники назвали найгарячіші точки
Кремль використав сутички на Борщагівці для розколу українців – ISW
Кремль використав сутички на Борщагівці для розколу українців – ISW
225-й штурмовий полк показав, як розвиває дронно-штурмову тактику (відео)
225-й штурмовий полк показав, як розвиває дронно-штурмову тактику (відео)

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2026
149K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
47K
Президент Ізраїлю запропонував Нетаньягу піти з політики в обмін на помилування – ЗМІ

Новини

Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
Сьогодні, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:56
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:00
Яке релігійне свято відзначається 3 листопада 2026: традиції та молитва
2 листопада, 22:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua