179 боїв за добу: лінія фронту станом на 4 листопада 2026

Лінія фронту станом на 4 листопада 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 61 авіаційного удару, скинув 200 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 4877 дронів-камікадзе та здійснив 1862 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

4 листопада на фронті відбулося 179 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському напрямку, за попередніми підрахунками, ліквідовано 46 окупантів та 12 – поранено, знищено 12 одиниць автомобільної, 11 одиниць спеціальної техніки, шість пунктів управління безпілотними літальними апаратами, два склади боєприпасів та 32 укриття ворога. Пошкоджено вісім одиниць автомобільної техніки, три артилерійські системи, чотири одиниці спеціальної техніки, чотири пункти управління безпілотними літальними апаратами та 178 укриттів противника. Знищено або подавлено 171 безпілотний літальний апарат різних типів.

На Північно-Слобожанському напрямку

Ворог атакував у районах Покровки та Бояро-Лежачі, де відбулося два бойові зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби зафіксовано шість атак противника біля Тернової, Стариці, Рибалчиного та Амбарного.

На Лиманському напрямку

Відбулося п'ять бойових зіткнень у районах Новосергіївки, Ставків, Лимана та Зарічного, один бій триває дотепер.

На Слов'янському напрямку

Дві атаки окупантів відбито в районах Никонорівки та Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку

Наші підрозділи завадили просуванню противника в 10 випадках у районах Костянтинівки та Дружківки.

На Покровському напрямку

Усього 16 атак відбито. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Торецьке, Вільне, Новий Донбас, Чернігівка, Добропілля, Сергіївка, Молодецьке та Новопавлівка.

На Гуляйпільському напрямку

Дев'ять атак зафіксовано в районах населених пунктів Злагода, Тернувате, Долинка, Гірке та Єгорівка.

На Куп’янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

Нині триває 1715-й день повномасштабної війни.