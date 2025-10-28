Центр Чернігова атаковано дронами: виникла пожежа

У Чернігові видніється пожежа після атаки дронів

Екстрені служби працюють над усуненням наслідків

Увечері, 27 жовтня, в Чернігові пролунала повітряна тривога. Незабаром після цього в місті був гучний вибух. Згодом подробиці удару повідомила місцева влада, пише «Главком».

Стало відомо, що в Чернігові зафіксовано падіння дрону типу «шахед» в центральній частині міста. За словами начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського, наслідки інциденту наразі уточнюються.

Також відзначено, що у місті виникли проблеми з мобільним зв'язком, про що повідомляють місцеві жителі та кореспонденти «Суспільного».

Екстрені служби працюють над усуненням наслідків, а подробиці інциденту будуть надані пізніше.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки БпЛА у Чернігові було пошкоджено чотири житлові будинки. Одна людина отримала травми та була доставлена до лікарні швидкою допомогою.

За повідомленням АТ «Чернігівобленерго», було пошкоджено енергетичний об'єкт. Ворожі обстріли пошкодили важливий енергооб'єкт у Корюківському районі.