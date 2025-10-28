Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Центр Чернігова атаковано дронами: виникла пожежа

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Центр Чернігова атаковано дронами: виникла пожежа
У Чернігові видніється пожежа після атаки дронів
фото: місцеві пабліки

Екстрені служби працюють над усуненням наслідків

Увечері, 27 жовтня, в Чернігові пролунала повітряна тривога. Незабаром після цього в місті був гучний вибух. Згодом подробиці удару повідомила місцева влада, пише «Главком».

Стало відомо, що в Чернігові зафіксовано падіння дрону типу «шахед» в центральній частині міста. За словами начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського, наслідки інциденту наразі уточнюються.

Також відзначено, що у місті виникли проблеми з мобільним зв'язком, про що повідомляють місцеві жителі та кореспонденти «Суспільного».

Екстрені служби працюють над усуненням наслідків, а подробиці інциденту будуть надані пізніше.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки БпЛА у Чернігові було пошкоджено чотири житлові будинки. Одна людина отримала травми та була доставлена до лікарні швидкою допомогою.

За повідомленням АТ «Чернігівобленерго», було пошкоджено енергетичний об'єкт. Ворожі обстріли пошкодили важливий енергооб'єкт у Корюківському районі. 

Теги: Чернігів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп заявив, що не погодиться на зустріч із Путіним, доки не буде розуміння щодо укладення угоди про мирне врегулювання війни
Атака на Україну, нові заяви Трампа, перехід на зимовий час: головне за ніч
26 жовтня, 05:58
Окупанти вдарили БпЛА по Чернігову
Росія атакувала Чернігів безпілотниками: є влучання у підприємство
26 жовтня, 00:39
За словами очільника Чернігівської ОВА, критична інфраструктура переведена на генератори
Чернігів залишився без світла та води через ворожі обстріли
21 жовтня, 07:50
Сергій Бутко стверджує, що депутати порушили закон, голосуючи за ініціативу про перейменування
Перейменування скверу у Чернігові на честь Трампа. Інститут нацпам'яті відреагував
17 жовтня, 16:04
Ворог вдарив безпілотником по транспортній інфраструктурі
Росіяни атакували залізницю у Чернігові: поранено машиніста
17 жовтня, 15:17
Наступним кроком фракції стане звернення до Дональда Трампа та його сімʼї із запрошенням відвідати місто-герой Чернігів
У Чернігові з’явиться сквер на честь Дональда Трампа
16 жовтня, 14:28
«Укрзалізниця» змінила маршрути через російські атаки
Після ударів РФ «Укрзалізниця» змінює графік і маршрути поїздів
8 жовтня, 08:27
Дим здійнявся над містом після атаки
Обстріл Чернігова, дрони атакували НПЗ у Росії: головне за ніч
4 жовтня, 06:59
Окупанти атакували Чернігів
У Чернігові після влучань виникли пожежі
4 жовтня, 03:42

Події в Україні

Центр Чернігова атаковано дронами: виникла пожежа
Центр Чернігова атаковано дронами: виникла пожежа
Окупанти атакували Чернігівщину: пошкоджено важливий енергооб'єкт
Окупанти атакували Чернігівщину: пошкоджено важливий енергооб'єкт
Лінія фронту станом на 27 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 27 жовтня 2025. Зведення Генштабу
РФ втратила гелікоптер Ка-52, в Україні пройшов радіодиктант нацєдності. Головне за 27 жовтня
РФ втратила гелікоптер Ка-52, в Україні пройшов радіодиктант нацєдності. Головне за 27 жовтня
Чи будуть відключати світло 28 жовтня 2025 року: «Укренерго» оновило дані
Чи будуть відключати світло 28 жовтня 2025 року: «Укренерго» оновило дані
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога
В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua