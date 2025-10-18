Головна Країна Події в Україні
На Харківщині ворожий дрон вдарив по автівці: є жертва та постраждалі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
На Харківщині ворожий дрон вдарив по автівці: є жертва та постраждалі
На Харківщині внаслідок влучання FPV-дрона загинув чоловік, ще троє постраждали
фото: Нацполіція

Ще троє чоловіків, віком 49, 32 та 29 років, отримали гостру реакцію на стрес

Сьогодні, 18 жовтня на Харківщині в Золочівській громаді в результаті влучання ударного безпілотника в цивільний автомобіль Daewoo Lanos загинув 35-річний чоловік. Ще троє чоловіків, віком 49, 32 та 29 років, отримали гостру реакцію на стрес. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Харківської області.

Інцидент стався на ґрунтовій дорозі між селами. На місце події виїхали слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки для документування наслідків удару.

Зауважимо, у Харківській області російські війська продовжують застосовувати тактику ударів по цивільних автомобілях. У результаті двох атак безпілотників 5 жовтня загинули двоє людей, ще одна жінка отримала поранення.

До слова, російські загарбники атакували дроном поліцейську машину в Куп'янську Харківської області. Двоє правоохоронців поранено, один загинув.

Нагадаємо, двоє людей загинули внаслідок ворожої атаки на Гуляйполе Запорізької області. Російський дрон влучив в цивільний автомобіль. Внаслідок чого загинуло подружжя.

