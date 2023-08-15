Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги

Жителям «почервонілих» областей слід негайно перейти в укриття

У ніч на 15 серпня, у Дніпрі пролунали вибухи під час масштабної повітряної тривоги через чергову російську ракетну атаку. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне Дніпро».

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Серія вибухів пролунала в місті приблизно о 04:16 годині.

У місцевих пабліках також пишуть про роботу систем протиповітряної оборони.

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Раніше командування Повітряних сил попереджало жителів Дніпра про ракетну небезпеку, та закликали залишатися в укриттях. Також військові в той самий час заявляли про ворожі ракети на Дніпропетровщині.

Уночі 15 серпня у Києві та низці областей України оголошено тривогу в повітрі через випуски крилатих ракет із напрямку Каспійського моря.

Росія вивела на чергування у Чорне море військовий корабель ВМФ (Військово-морський флот) Росії «Адмірал Макаров», окупанти тримають напоготові вісім ракет «Калібрів».

Нагадаємо, уночі 14 серпня в Україні кілька разів оголошувалася повітряна тривога через загрозу атаки ракет і дронів.

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Під час однієї з тривог в Одесі пролунала серія вибухів. Окупанти тричі атакували Одещину, застосували для цього дві хвилі ударних дронів загальною кількістю 15 штук та вісім ракет морського базування типу «Калібр».

Силами протиповітряної оборони всі атаки були відбиті. Уламками було пошкоджено гуртожиток одного з навчальних закладів та супермаркет Fozzy. Попередньо відомо про трьох постраждалих співробітників супермаркету. Їм надано медичну допомогу.