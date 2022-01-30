У Дніпрі невідомі «замінували» торгові центри: відвідувачів евакуювали

Поліція перевіряє будівлі та шукає вибухівку

У Дніпрі «замінували» два торгово-розважальні центри. Про це повідомляє місцеве видання 34 канал у неділю, 30 січня.

На час перевірки відвідувачів та працівників ТРЦ евакуювали. Наразі правоохоронці та вибухотехніки перевіряють будівлі на наявність небезпечних предметів.

У свою чергу в соцмережах очевидці повідомляють, що йдеться про «Міст-Сіті» та «Апполо».

До слова, збільшення кількості фейкових мінувань, які з особливою активністю накрили останнім часом Україну, правоохоронці трактують як провокації російської сторони у гібридній війні з Україною. Зокрема на цьому акцентував увагу в інтерв’ю «Главкому» заступник Кличка Андрій Крищенко. Він розповів, як змінилась система реагування на масові «мінування».

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