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    Розстріл у Дніпрі: слідчі шукають жінку, яка вивезла нацгвардійця Рябчука з міста

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    Рябчук після того, як зник з місця події з бойовою зброєю, ходив по житлових кварталах міста - Розстріл у Дніпрі: слідчі шукають жінку, яка вивезла нацгвардійця Рябчука з міста
    Рябчук після того, як зник з місця події з бойовою зброєю, ходив по житлових кварталах міста
    фото: Нацполіція

    Слідчі ДБР шукають свідків та очевидців трагічної події на Південмаші у Дніпрі

    Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) розшукують жінку, яка вивезла з Дніпра нацгвардійця Артемія Рябчука, що розстріляв людей на заводі «Південмаш», повідомляє пресслужба ДБР у Facebook.

    Слідчі теруправління ДБР у Полтаві спільно з Національною поліцією шукають свідків та очевидців, котрі бачили Рябчука.

    Слідством встановлено, що підозрюваний після того, як зник з місця події з бойовою зброєю, ходив по житлових кварталах міста Дніпро біля Південного машинобудівного заводу і намагався зупиняти автомобілі.

    «Зупинивши один з легкових автомобілів, Він наказав жінці відвести його в місто Підгородне Дніпровського району Дніпропетровської області в житлові квартали», – повідомили в ДБР.

    У зв'язку з цим правоохоронці просять небайдужих громадян, які бачили в цей період Артемія Рябчука, зв'язатися з ДБР за телефоном 0800-350-352.

    Нагадаємо, у Дніпрі 29 січня прощаються з загиблими військовими.

    Як відомо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

    Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину. За кілька годин поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

    До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша. Відомо, що чотирьох поранених у Дніпрі прооперували.

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    Теги: трагедія Дніпро поліція злочинець солдат
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    Розстріл у Дніпрі: слідчі шукають жінку, яка вивезла нацгвардійця Рябчука з міста