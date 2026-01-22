Головна Країна Події в Україні
Окупанти атакували багатоповерхівку в Дніпрі: шестеро поранених

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Окупанти атакували багатоповерхівку в Дніпрі: шестеро поранених
Наслідки ворожого удару по місту
фото: ДСНС

Російські загарбники вдарили безпілотником по 16-поверхівці

Російські терористи завдали удару безпілотниками по Дніпру. Унаслідок атаки частково зруйнована житлова 16-поверхівка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що у двох квартирах виникли пожежі на загальній площі 200 кв.м. Із верхніх поверхів пошкодженого будинку надзвичайники врятували 16 людей. Попередньо, шестеро – травмовані, серед них дитина.

Надзвичайники врятували 16 людей
фото: ДСНС

На місці удару встановлений пункт екстреної психологічної допомоги. Психологи ДСНС допомогли 11 постраждалим. Також розгорнуто пункт обігріву для населення. Понад 50 рятувальників та 17 одиниць техніки ДСНС залучені до ліквідації наслідків атаки.

Нагадаємо, Кривий Ріг понад 10 годин перебував під атакою БпЛА. Також росіяни вдарили по місту балістичною ракетою.

До слова, на Київщині у кількох громадах фіксують падіння уламків російського дрона внаслідок атаки РФ 22 січня. У Вишгородському районі вибуховою хвилею пошкоджені вікна житлового приватного будинку. Минулося без поранених.

Крім того, уночі російська терористична армія атакувала Одеський район ударними безпілотниками. Внаслідок цього загинув юнак. 

ДСНС Дніпро обстріл

