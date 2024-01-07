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У Дніпрі пролунали вибухи під час тривоги: влада повідомила про наслідки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Дніпрі пролунали вибухи під час тривоги: влада повідомила про наслідки
У Дніпрі було чути вибухи
фото: Depositphotos (ілюстративне)

Наразі офіційних повідомлень від влади не було

Сьогодні, 7 січня, у Дніпрі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомило «Суспільне».

«У Дніпрі чутно звуки вибухів», – написало видання об 11:07.

Наразі офіційних повідомлень від влади про причини та наслідки вибухів не було.

Зазначимо, що станом на момент публікації на Дніпропетровщині триває повітряна тривога через зліт ворожого бомбардувальника МіГ-31К. Повітряні сили повідомляли про керовану авіаційну ракету, імовірно Х-59, в напрямку Дніпра.

Оновлено об 11:15. Пролунав відбій тривоги в Дніпропетровській області.

Оновлено об 11:30. Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак поінформував, що окупанти скерували ракету на Дніпровський район. Її знищили українські захисники.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що над Дніпровським районом захисники неба збили ворожу ракету.

Нагадаємо, що ввечері 6 січня російські загарбники атакували Дніпро безпілотниками. Унаслідок ворожої атаки постраждав будинок, де проживали 22 родини. Постраждали дві людини. 

Триває 683-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 45 бойових зіткнень.

Теги: тривога Дніпро вибух

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