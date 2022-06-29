У Дніпрі пролунав вибух

Офіційного підтвердження поки немає

Місцеві Telegram-канали повідомляють про вибухи в Дніпрі. В одному з районі міста підіймається дим.

Повітряну тривогу увімкнули вже після повідомлень про вибухи.

Офіційного підтвердження поки немає.

Нагадаємо, що триває 126-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворога зосереджені на веденні бойових дій на Лисичанському та Бахмутському напрямках з метою оточення міста Лисичанськ і створенні умов для подальшого наступу на Барвінкове та Слов’янськ.

У Криворізькому районі вночі та на ранок ворог знову обстріляв з артилерії дві громади. Люди не постраждали. У Дніпрі на ранок рятувальники знайшли двох загиблих під завалами транспортного підприємства, у яке вчора влучила ракета. Рятувальну операцію завершено.