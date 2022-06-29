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    Події в Україні

    У Дніпрі пролунав вибух

    У Дніпрі пролунав вибух
    фото ілюстративне

    Офіційного підтвердження поки немає

    Місцеві Telegram-канали повідомляють про вибухи в Дніпрі. В одному з районі міста підіймається дим.

    Повітряну тривогу увімкнули вже після повідомлень про вибухи.

    Офіційного підтвердження поки немає.

    Нагадаємо, що триває 126-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворога зосереджені на веденні бойових дій на Лисичанському та Бахмутському напрямках з метою оточення міста Лисичанськ і створенні умов для подальшого наступу на Барвінкове та Слов’янськ.

    У Криворізькому районі вночі та на ранок ворог знову обстріляв з артилерії дві громади. Люди не постраждали. У Дніпрі на ранок рятувальники знайшли двох загиблих під завалами транспортного підприємства, у яке вчора влучила ракета. Рятувальну операцію завершено.

    Теги: вибух росія окупанти війна Дніпро Україна окупація #stoprussia
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    У Дніпрі пролунав вибух