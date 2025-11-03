У Дніпрі та Запорізькій області пролунали вибухи
Дніпро та Запорізьку область атакували ракети
Вночі, 3 листопада, у Дніпрі та Запорізький області пролунала серія потужних вибухів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.
У Дніпрі пролунало щонайменше чотири потужні вибухи. Як відомо, місто атакували балістичні ракети. Інформації про пошкодження або постраждалих немає.
Такі вибухи чули дніпряни:
Балістичними ракетами також атаковано Запорізьку область. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров написав, що пролунало чотири вибухи у Запорізькому районі.
Федоров зазначив, що наслідки атаки встановлюються, постраждалих, попередньо, немає.
«Главком» писав, що у ніч на 2 листопада російські терористи атакували Запоріжжя балістичними ракетами. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За інформацією Федорова, внаслідок російської атаки є пошкодження у житловому секторі.
Двоє людей дістали поранень внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Постраждали 44-річна жінка та 91-річний чоловік. Медики надають їм усю необхідну допомогу.
Відомо, що у ніч на 1 листопада російська терористична армія вдарила безпілотниками по центральній площі Новгород-Сіверського на Чернігівщині. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.
Селіверстов повідомив, що окупанти атакували Новгород-Сіверський двома ударними дронами. Сталося влучання в центрі міста по центральній площі.
Як повідомлялося, у Дніпрі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на території цивільного підприємства.
Під ударами також опинилися Шахтарська та Покровська громади Синельниківського району, де пошкоджено об’єкти інфраструктури та горів приватний будинок.
Нагадаємо, у ніч на 31 жовтня російська окупаційна армія атакувала Суми безпілотниками. Внаслідок чого травмовано 11 людей, серед них – четверо дітей.
До слова, уночі російська терористична армія завдала ударів по залізничній інфраструктурі на Сумщині та Харківщині. Поїзд №228/227 Гусарівка – Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом.
Коментарі — 0