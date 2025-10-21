У Могилеві-Подільському авто збило школяра

Дитину доставлено до лікарні

21 жовтня поблизу ліцею № 4 міста Могилева-Подільського Вінницької області сталася дорожньо-транспортна пригода. 68-річна жінка збила дитину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Могилів-Подільську окружну прокуратуру.

За попередніми даними 68-річна місцева жителька, керуючи легковим автомобілем, наїхала на дев'ятирічного школяра, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Дитину доставлено до лікарні.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілому). Наразі поліція з’ясовує всі обставини події.

