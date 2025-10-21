Головна Вінниця Новини
У Могилеві-Подільському авто збило школяра

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У Могилеві-Подільському авто збило школяра
Наразі поліція з’ясовує всі обставини події
фото: Могилів-Подільська окружна прокуратура/Facebook

Дитину доставлено до лікарні

21 жовтня поблизу ліцею № 4 міста Могилева-Подільського Вінницької області сталася дорожньо-транспортна пригода. 68-річна жінка збила дитину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Могилів-Подільську окружну прокуратуру.

За попередніми даними 68-річна місцева жителька, керуючи легковим автомобілем, наїхала на дев'ятирічного школяра, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Дитину доставлено до лікарні.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження потерпілому). Наразі поліція з’ясовує всі обставини події.

Нагадаємо, 26 вересня у Вінниці на вулиці Магістратській автомобіль Mercedes зіткнувся з електросамокатом, яким керував 11-річний хлопчик. Дитину було доставлено до лікарні.

Також у Вінниці на вулиці Маріупольській сталася ДТП. 72-річний водій збив дитину.

