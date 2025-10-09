Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Бородянці сталася смертельна ДТП: 19-річний водій наїхав на пішохіда (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Бородянці сталася смертельна ДТП: 19-річний водій наїхав на пішохіда (фото)
Внаслідок ДТП, 35-річний пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований
фото: Національна поліція України

19-річний водій автомобіля Ford Focus здійснив наїзд на чоловіка, який перетинав проїзну частину дороги у невстановленому місці

У селищі Бородянка на вулиці Центральній сталася дорожньо-транспортна подія. 19-річний водій автомобіля Ford Focus, здійснив наїзд на чоловіка, який перетинав проїзну частину дороги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини

За попередньою інформацією, 19-річний водій автомобіля Ford Focus здійснив наїзд на чоловіка, який перетинав проїзну частину дороги у невстановленому місці.

У селищі Бородянка на вулиці Центральній сталася дорожньо-транспортна подія
У селищі Бородянка на вулиці Центральній сталася дорожньо-транспортна подія
фото: Національна поліція України/Facebook

Внаслідок ДТП, 35-річний пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Незважаючи на зусілля лікарів, потерпілий помер у медичному закладі. 

Слідчі слідчого управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки.

Як стверджує статистика, найбільша кількість ДТП стається між 16 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця.

Раніше повідомлялося, що у місті Обухів на Київщині сталася масштабна ДТП, винуватцем якої став 41-річний водій автомобіля Ford Transit у стані сильного алкогольного сп'яніння. За попередньою інформацією, водій Ford Transit під час виконання маневру обгону не впорався з керуванням, перевернувся та допустив зіткнення з припаркованим на узбіччі автомобілем АЗЛК-412, а також пошкодив гаражне приміщення. Надалі автомобіль Ford Transit здійснив наїзд на двох неповнолітніх пішоходів, які в цей час рухалися по тротуару.

Теги: ДТП Київщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві тривога тривала понад 40 хвилин
У Києві тривога тривала понад 40 хвилин
9 вересня, 17:23
Чоловіка затримали правоохоронці
В Ірпені чоловік погрожував гранатою колишній через подарований телефон
15 вересня, 22:20
Для харчування дітей в школах та дитсадках Фастова впродовж року постачатимуть вітчизняні овочі та турецькі яблука
Фастівська міськрада купила овочі для шкіл та садків у 2-3 рази дорожче, ніж у магазинах: розслідування
10 вересня, 19:38
Австрійська фігуристка Юлія Марі Гайзер загинула у ДТП у Зальцбурзі
У Австрії в ДТП загинула молода фігуристка
16 вересня, 13:34
Молочному загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від п’яти до десяти років
Смертельна ДТП у Києві: суд продовжив арешт експрацівнику прокуратури Андрію Молочному
17 вересня, 08:41
Наразі тривають роботи з ліквідації всіх наслідків російської агресії
Рятувальники показали наслідки атаки на Київщину
28 вересня, 09:46
На всіх місцях влучань і пошкоджень працюють оперативні служби
Атака на Київщину: зросла кількість постраждалих
28 вересня, 13:58
Росія цілеспрямовано вдарила по підстанції у Славутичі, щоб знеструмити ЧАЕС – Зеленський
Росія цілеспрямовано вдарила по підстанції у Славутичі, щоб знеструмити ЧАЕС – Зеленський
1 жовтня, 22:59
Через ремонтні роботи світла не буде на кількох вулицях із 6 ранку до вечора
Планові відключення світла на Київщині: де не буде електроенергії 3 жовтня
30 вересня, 09:57

Новини

Київ зводить укриття нового типу: на Оболоні з’явилися перші протирадіаційні бункери
Київ зводить укриття нового типу: на Оболоні з’явилися перші протирадіаційні бункери
Київрада ухвалила нові правила управління комунальною землею
Київрада ухвалила нові правила управління комунальною землею
У Бородянці сталася смертельна ДТП: 19-річний водій наїхав на пішохіда (фото)
У Бородянці сталася смертельна ДТП: 19-річний водій наїхав на пішохіда (фото)
Київрада розширила програму підтримки захисників, ветеранів і родин військових
Київрада розширила програму підтримки захисників, ветеранів і родин військових
Керівниця столичної медицини Валентина Гінзбург оголосила про відставку
Керівниця столичної медицини Валентина Гінзбург оголосила про відставку
Євгенія Кулеба склала депутатські повноваження у Київраді
Євгенія Кулеба склала депутатські повноваження у Київраді

Новини

В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua