У Бородянці сталася смертельна ДТП: 19-річний водій наїхав на пішохіда (фото)

19-річний водій автомобіля Ford Focus здійснив наїзд на чоловіка, який перетинав проїзну частину дороги у невстановленому місці

У селищі Бородянка на вулиці Центральній сталася дорожньо-транспортна подія. 19-річний водій автомобіля Ford Focus, здійснив наїзд на чоловіка, який перетинав проїзну частину дороги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

За попередньою інформацією, 19-річний водій автомобіля Ford Focus здійснив наїзд на чоловіка, який перетинав проїзну частину дороги у невстановленому місці.

У селищі Бородянка на вулиці Центральній сталася дорожньо-транспортна подія фото: Національна поліція України/Facebook

Внаслідок ДТП, 35-річний пішохід отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Незважаючи на зусілля лікарів, потерпілий помер у медичному закладі.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки.

Як стверджує статистика, найбільша кількість ДТП стається між 16 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця.

Раніше повідомлялося, що у місті Обухів на Київщині сталася масштабна ДТП, винуватцем якої став 41-річний водій автомобіля Ford Transit у стані сильного алкогольного сп'яніння. За попередньою інформацією, водій Ford Transit під час виконання маневру обгону не впорався з керуванням, перевернувся та допустив зіткнення з припаркованим на узбіччі автомобілем АЗЛК-412, а також пошкодив гаражне приміщення. Надалі автомобіль Ford Transit здійснив наїзд на двох неповнолітніх пішоходів, які в цей час рухалися по тротуару.