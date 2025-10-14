Людина згоріла в авто через дефект Xiaomi? Акції компанії рекордно обвалилися

Скріншот з відео, опублікованого на YouTube, показує автомобіль, який спалахнув після аварії в місті Ченду.

Смертельна аварія електромобіля SU7 у китайському місті Ченду викликала паніку серед інвесторів і різке падіння котирувань компанії на Гонконгській біржі

Акції китайської компанії Xiaomi у понеділок впали на 8,7% на фоні повідомлень ЗМІ про смертельну ДТП за участю електромобіля SU7 у Ченду. Водій загинув, не змігши відчинити двері авто через конструктивний дефект, що викликало занепокоєння щодо безпеки моделі та вплинуло на ринок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg, який цитує китайські ЗМІ.

Інцидент стався у південно-західному місті Ченду, де електромобіль Xiaomi SU7 після зіткнення загорівся. Перехожі намагалися врятувати водія, проте двері не відчинилися через електронну систему, що не спрацювала після втрати живлення.

За даними поліції, аварія ймовірно була спричинена керуванням у стані алкогольного сп’яніння. Водія, 31-річного чоловіка на прізвище Ден, виявили мертвим на місці події.

Ця ДТП сталася через кілька місяців після іншої трагедії за участю SU7 у провінції Аньхой, де загинули троє осіб. Раніше компанія відкликала понад 116 тисяч електромобілів SU7 через проблеми з системою допомоги водієві.

Нагадаємо, що в Україну приїхали перші електромобілі Xiaomi SU7 – електричний седан Е-класу. Модель виробляє дочірня компанія Beijing Automotive Group. Запас ходу автомобіля сягає 830 км, а оснащення включає панорамний дах, масаж сидінь та системи безпеки.