Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Дніпро: надзвичайники врятували 17-річну дівчину, яка стрибнула з Амурського мосту
У Дніпрі врятували 17-річну дівчину, яка стрибнула з Амурського мосту
фото: ДСНС

Дівчина перебувала в воді на відстані близько 100 метрів від берега

Сьогодні, 19 жовтня, 17-річна дівчина стрибнула з Амурського мосту в річку у Дніпрі. Рятувальники оперативно прибули на місце на врятували дівчину. Про це повідомляє ДСНС, пише «Главком».

 Інцидент стався ввечері, і про нього негайно повідомили очевидці. На місце події оперативно прибула служба порятунку.

Дівчина перебувала в воді на відстані близько 100 метрів від берега. Водолази, використовуючи човен, оперативно дістали її з води.

17-річна дівчина стрибнула з Амурського мосту в річку у Дніпрі
17-річна дівчина стрибнула з Амурського мосту в річку у Дніпрі
фото: ДСНС

Протягом всього порятунку проводилася серцево-легенева реанімація. Після того, як дівчину доставили на берег, її передали медикам для подальшої госпіталізації.

Подібна ситуація сталась і у Запоріжжі. Вчора, 52-річний чоловік опинився у воді. Надзвичайники використали драбину, щоб витягнути його на суходіл. Обійшлося без госпіталізації.

Нагадаємо, у Дніпрі патрульні врятували життя дівчині, яка мала намір покінчити життя самогубством. 

Повідомляється, що поліцейські отримали інформацію про те, що на центральному міському мосту перебуває дівчина, яка хоче стрибнути вниз.

