Дніпро: надзвичайники врятували 17-річну дівчину, яка стрибнула з Амурського мосту
Дівчина перебувала в воді на відстані близько 100 метрів від берега
Сьогодні, 19 жовтня, 17-річна дівчина стрибнула з Амурського мосту в річку у Дніпрі. Рятувальники оперативно прибули на місце на врятували дівчину. Про це повідомляє ДСНС, пише «Главком».
Інцидент стався ввечері, і про нього негайно повідомили очевидці. На місце події оперативно прибула служба порятунку.
Дівчина перебувала в воді на відстані близько 100 метрів від берега. Водолази, використовуючи човен, оперативно дістали її з води.
Протягом всього порятунку проводилася серцево-легенева реанімація. Після того, як дівчину доставили на берег, її передали медикам для подальшої госпіталізації.
Подібна ситуація сталась і у Запоріжжі. Вчора, 52-річний чоловік опинився у воді. Надзвичайники використали драбину, щоб витягнути його на суходіл. Обійшлося без госпіталізації.
Нагадаємо, у Дніпрі патрульні врятували життя дівчині, яка мала намір покінчити життя самогубством.
Повідомляється, що поліцейські отримали інформацію про те, що на центральному міському мосту перебуває дівчина, яка хоче стрибнути вниз.
