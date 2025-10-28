Дніпропетровщина: чоловік отримав вирок за сексуальні злочини щодо своїх дітей

Діти розповіли, що у 2019 році батько, користуючись відсутністю матері, неодноразово вчиняв щодо них злочини

Суд визнав батька трьох дітей винним у злочинах проти статевої свободи та статевої недоторканості. За це він отримав 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

Дітей віком восьми, дев'яти і 11 років ще у 2020 році було вилучено із родини через неналежні умови. Уже під опікою вони розповіли, що у 2019 році батько, користуючись відсутністю матері, неодноразово вчиняв щодо них злочини.

Вирок може бути оскаржений. Після набрання ним законної сили дані засудженого буде внесено до Єдиного реєстру осіб, які вчинили сексуальні злочини проти дітей.

До слова, на Київщині судитимуть 22-річного колишнього педагога, якого обвинувачено у сексуальному насильстві над трьома 12-річними учнями та виготовленні дитячої порнографії. За даними слідства, чоловік, користуючись довірою дітей та своїм авторитетом як учителя, неодноразово вчиняв сексуальне насильство щодо трьох учнів віком 12 років. Про злочин стало відомо після того, як один із потерпілих розповів матері про пережите. Після цього чоловіка було затримано.

Раніше ювенальні прокурори Вишгородської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо матері, яка разом зі співмешканцем вчиняла сексуальне насильство над малолітньою дитиною.