Переговори про перемир'я у Газі: катарські делегати загинули в ДТП – ЗМІ

Інцидент стався приблизно за 50 км від Шарм-еш-Шейха

Три члени катарської делегації загинули в результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на трасі поблизу Шарм-еш-Шейха в Єгипті. Про це повідомляє ClashReport, пише «Главком».

Делегація прямувала до Єгипту для участі в саміті, присвяченому ситуації в секторі Газа, де Катар виступає одним із країн-гарантів мирного процесу.

Інцидент стався приблизно за 50 км від Шарм-еш-Шейха, де мають проходити переговори по Газі. За даними місцевих ЗМІ, три дипломати з Катару загинули на місці, ще двоє отримали травми різного ступеня тяжкості.

Єгипетські власті вже розпочали розслідування обставин трагедії.

Нагадаємо, у Шарм-еш-Шейху (Єгипет) пройде важливий саміт, на якому обговорюватиметься припинення вогню в секторі Газа. Саміт відбудеться 13 жовтня. Як повідомляє канцелярія президента Єгипту, у заході візьмуть участь лідери понад 20 країн