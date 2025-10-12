Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Львові автомобіль травмував чотирирічного хлопчика

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
У Львові автомобіль травмував чотирирічного хлопчика
Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини події
фото: поліція Львівської області

Правоохоронці розслідують обставини ДТП

Поліцейські Львівської області встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 11 жовтня у Львові, внаслідок якої травмовано дитину. Правоохоронці зазначили, що подія трапилася близько 18:50 на вулиці Кривчицька дорога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівщини.

Як зазначають правоохоронці,  водій автомобіля Volkswagen E1, 47-річний львів’янин, здійснив наїзд на пішохода, чотирирічного мешканця Львівського району.

Внаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

У Львові автомобіль травмував чотирирічного хлопчика фото 1
фото: поліція Львівщини

За фактом наїзду слідчі Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини події.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині сталась ДТП, у якій декілька осіб травмувались після зіткнення мікроавтобуса з легковиком. Про це повідомляє поліція Івано-Франківщини.

На місці працювали правоохоронці, які повідомили, що автопригода трапилася 11 жовтня близько 22:00 в селі Майдан Ямницької територіальної громади.

За попередньою інформацією, унаслідок зіткнення легковика Jeep та мікроавтобуса Mercedes Sprinter тілесні ушкодження отримав водій мікроавтобуса та пасажири.

Читайте також:

Теги: Львів ДТП дитина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скріншот з реакцією Андрія Садового на ціну сумки у відео на платформі TikTok
«Боже мій». Садовий злякався ціни на сувенір (відео)
8 жовтня, 11:59
Представники шоу-бізнесу висловили підтримку українцям
Різатдінова та Дорофєєва застали атаку росіян у Львові, Полякова – в Запоріжжі (фото)
5 жовтня, 15:45
Голова ОВА запевнив, що жодних викидів шкідливих речовин, окрім продуктів горіння, на місцях влучань не зафіксовано
На Львівщині збито 140 «шахідів» і 23 ракети: влада спростовує інформацію про викиди
5 жовтня, 14:40
Садовий: Всім допоможемо
Атака на Львів: Садовий повідомив про наслідки обстрілу
5 жовтня, 13:40
На Львівщині збільшилась кількість жертв російської атаки
На Львівщині збільшилась кількість жертв російської атаки
5 жовтня, 10:23
Атака на Львів: Росія вдарила по цивільному індустріальному парку
Атака на Львів: Росія вдарила по цивільному індустріальному парку
5 жовтня, 08:49
Пошкоджені вікна закрито OSB-плитами, пошкоджені автівки накрито чохлами. Петропавлівська Борщагівка. 29 вересня 2025 року
Атака на Київщину 28 вересня: у лікарнях залишаються троє поранених
29 вересня, 15:29
Правоохоронці розшукали нападницю, вона не змогла пояснити, чому скривдила дитину
У Тернополі жінка серед вулиці вдарила чотирирічну дитину
27 вересня, 15:19
Траса Київ – Чоп є однією з найбільш завантажених магістралей країни, що з’єднує столицю з заходом України
ДТП на трасі Київ – Чоп: рух біля села Мрія ускладнено (карта)
17 вересня, 15:29

Події в Україні

У Львові автомобіль травмував чотирирічного хлопчика
У Львові автомобіль травмував чотирирічного хлопчика
Донеччина знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів
Донеччина знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів
Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 12 жовтня 2025 року
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: виникли пожежі
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину: виникли пожежі
Втрати ворога станом на 12 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 12 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Вибухи та пожежа в окупованому Донецьку, обстріл Харківщини: головне за ніч
Вибухи та пожежа в окупованому Донецьку, обстріл Харківщини: головне за ніч

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
Сьогодні, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
Сьогодні, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua