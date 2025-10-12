У Львові автомобіль травмував чотирирічного хлопчика

Правоохоронці розслідують обставини ДТП

Поліцейські Львівської області встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 11 жовтня у Львові, внаслідок якої травмовано дитину. Правоохоронці зазначили, що подія трапилася близько 18:50 на вулиці Кривчицька дорога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Львівщини.

Як зазначають правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen E1, 47-річний львів’янин, здійснив наїзд на пішохода, чотирирічного мешканця Львівського району.

Внаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

фото: поліція Львівщини

За фактом наїзду слідчі Львівського районного управління поліції №1 відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини події.

