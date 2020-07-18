Внаслідок пожежі в соборі у Нанті, повністю знищено орган



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Осередків займання було одразу три – праворуч і ліворуч від нефу, та ще один – на рівні великого органу

Наразі основною причиною пожежі вважають умисний підпал

Пожежу у соборі XV сторіччя у Нанті взяли під контроль. За попередніми висновками, причиною займання став підпал.

Як пише «Європейська правда», про це повідомляє France Bleu.

Пожежникам близько 10 години ранку за місцевим часом вдалося взяти під контроль пожежу у соборі ім. Св. Петра і Павла, що спалахнула близько 7:40. Зараз на місці вже більше 100 вогнеборців.

Міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен та міністерка культури Розелін Башело оголосили, що виїздять на місце подій.

Раніше публічними заявами відреагували президент Еммануель Макрон та прем’єр Жан Кастекс.

Начальник пожежної команди запевняє, що у даному випадку «сценарію Нотр-Даму» вже не буде, проте пожежникам точно доведеться працювати цілий день.

За його словами, вогонь повністю знищив орган собору, а платформа, на який він розташований, дуже пошкоджена і може провалитися.

Пожежники встановили, що осередків займання було одразу три – праворуч і ліворуч від нефу, та ще один – на рівні великого органу.

Прокурор Нанта повідомив, що наразі основною причиною пожежі вважають умисний підпал, відкрито кримінальне провадження.

У 1972 році собор також постраждав від масштабної пожежі. Причиною став паяльник, забутий на даху одним з будівельників, який брав участь у ремонтних роботах. Тоді вогонь повністю знищив крокви даху.

Нагадаємо, у соборі Святих Петра і Павла у французькому Нанті сталася пожежа. Для гасіння пожежі в готичному соборі XV століття прибули понад 60 пожежних. Причина пожежі поки що невідома.