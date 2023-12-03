Глава Пентагону розповів, у чому помиляється Путін

Україна має величезне значення для Америки і для всього світу з чотирьох причин

Путін вважає, що він може пережити українців, але він помиляється. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час промови на Форумі національної оборони імені Рейгана.

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«Зараз, попри свою ізоляцію, Путін вірить, що зможе переломити українців. Але він помиляється. Кремль веде несправедливу імперську агресію, але Україна веде оборонну війну за національне виживання. І це дає Україні величезну стратегічну перевагу. Путін думає, що зможе пережити нас. Він вважає, що наша коаліція розпадеться, а наша демократія розіб’ється. Але Путін знову помиляється», – сказав Остін.

Очільник Пентагону також заявив, що Україна має величезне значення для Америки і для всього світу з чотирьох причин:

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війна Путіна становить серйозну і пряму загрозу безпеці в Європі та за її межами.

путінська агресія є чітким викликом для НАТО.

навмисна жорстокість Кремля є атакою на спільні цінності, демократії та порядності.

війна Путіна – це фронтальний наступ на міжнародний порядок, заснований на правилах.

«Тож результат цієї боротьби визначатиме глобальну безпеку на десятиліття вперед. І ми не можемо відсиджуватися збоку», – зазначив Остін.

Він уточнив, що президент США Джо Байден поставив чітку мету: Сполучені Штати прагнуть вільної та суверенної України, яка зможе захистити себе сьогодн і стримати російську агресію в майбутньому.