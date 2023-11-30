З Банкової на вечірку. Сергій Лещенко прокоментував своє «нічне життя»
Лещенко заявив, що усі претензії, які почали сипатися на нього після коментаря про мобілізацію в ефірі телемарафону – «несправедливі»
Радник голови Офісу президента Сергій Лещенко відповів на звинувачення через його подвійні стандарти щодо «нічного життя» на вечірках та заяви про «дефіцит військових» та обов’язкову мобілізацію.
Лещенко запостив скриншот одного з користувачів соцмереж, який критикував його та спростував інформацію, що він нібито є власником квартири, що розташована в будинку Трампа в Маямі.
Як зазначив радник Банкової, діджейство – це його хобі, а всі друзі-військові нібито знають про його діяльність.
«Хтось ходить на рибалку, хтось в оперу, хтось на стриптиз, хтось марки збирає, а я діджействую. Не бачу тут проблем, всі друзі-військові це знають і підтримують мене. Твоє паті – це моє хобі. Наприклад, я організував захід з французькою діджеєм Кіттін, зібрали понад 200 тис. грн, купили дві машини для 56 і 28 бригад», – заявив радник Банкової.
Лещенко заявив, що усі претензії, які почали сипатися на нього після коментаря про мобілізацію в ефірі телемарафону – «несправедливі».
«Я на фронті кожні два тижні, 34 поїздки на Донеччину з травня минулого року, допомагаю постійно 56, 28, 72, 93 бригадам, бригадам НГУ Буревій і Карадаг, тому ваші претензії несправедливі», – написав у коментарях Лещенко.
Нагадаємо, радник голови Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що військкоми повинні переглянути свої підходи. Він додав в ефірі телемарафону, що наразі є «дефіцит військових».
Екскомандир полку «Азов», майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Максим Жорін відреагував на заяву Лещенка щодо мобілізації та назвав його «сс*клом, яке чомусь не мобілізується».
Зокрема, Лещенко вже не вперше потрапляє в подібні скандали. Після квітневого резонансу в мережі, де радник Банкової зіграв діджей-сет та обурення деяких блогерів тим, що Лещенко діджеїть, доки військові вмирають на фронті, він опублікував пост-реакцію з насмішкою та згодом все ж перепросив через свої танці під час війни.
Як повідомлялося, у Верховній Раді за участі Міністерства оборони і Генерального штабу Збройних сил України планується розробити комплексний документ щодо процедури мобілізації та демобілізації. Його планують ухвалити до кінця року.
До слова, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 10294 про демобілізацію військовослужбовців через 18 місяців після призову в умовах воєнного стану.
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