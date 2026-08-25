У Дружківці закривається міська лікарня через обстріли РФ

Медичну діяльність підприємства мають припинити до 7 вересня 2026 року

Як зазначено у протоколі засідання, існує загроза життю та здоров’ю працівників і відвідувачів підприємства

У Дружківці на Донеччині припиняється медична діяльність КНП «Центральна міська клінічна лікарня». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дружківську МВА.

Відповідне рішення 24 серпня ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час позачергового засідання.

Зазначається, що рішення прийнято з огляду на погіршення безпекової ситуації на території Дружківської міської територіальної громади. Як зазначено у протоколі засідання, існує загроза життю та здоров’ю працівників і відвідувачів підприємства.

«З метою збереження життя та здоров’я працівників і відвідувачів підприємства вирішено припинити медичну діяльність КНП «ЦМКЛ» Дружківської міської ради», – йдеться у рішенні комісії.

Згідно з протоколом, лікарня має припинити роботу до 7 вересня 2026 року.

«Безпекова ситуація в Дружківській громаді залишається вкрай складною. У таких умовах пріоритетом є збереження життя та здоров’я людей», – наголосила Дружківська МВА.

Також у Донецькій області припинив роботу єдиний пологовий будинок, який до останнього продовжував функціонувати у Слов’янську.