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Зеленський провів зустріч із Драпатим і розкрив перші подробиці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський провів зустріч із Драпатим і розкрив перші подробиці
Особливу увагу під час розмови було приділено обстановці на Донеччині
фото: Офіс президента

Президент України анонсував жорстку відповідь російським окупантам за свідомі атаки по вітчизняних портах та аграрних підприємствах

Президент України Володимир Зеленський обговорив поточну ситуацію на фронті та результати далекобійних операцій з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. Особливу увагу під час розмови було приділено обстановці на Донеччині та подальшому посиленню тиску на позиції ворога. Як інформує «Главком», про це глава держави розповів під час вечірнього звернення у суботу, 25 липня.

Президент також повідомив, що найближчим часом планує провести розширену нараду за участю головнокомандувача ЗСУ та міністра оборони Євгенія Хмари для узгодження подальших дій. Військове керівництво має намір і надалі продовжувати інтенсивні атаки в тилу супротивника з використанням вітчизняних систем ураження.

«Сьогодні говорив із Головнокомандувачем ЗСУ Драпатим про ситуацію на фронті зараз, особливо на Донеччині, і про наші далекобійні операції та мідстрайки», – зазначив президент.

Також Зеленський підкреслив, що українські сили обов’язково дадуть гідну військову відсіч на російські атаки, які руйнують цивільну та портову інфраструктуру.

Останніми днями з різних регіонів, зокрема із Сумщини, надходять тривожні звіти про наслідки ворожих влучань по звичайних агропідприємствах та виробництвах хліба. У зв’язку з цим Міністерство закордонних справ отримало доручення терміново поінформувати міжнародних партнерів про цю свідому і підлу російську тактику.

«Це вже було у 22-му році, коли через російську агресію продовольча безпека в різних частинах світу опинилася під ударом», – нагадав український лідер.

Через чергове блокування Росією вивезення зерна з Чорноморського регіону може статися різке зростання вартості життя в країнах Близького Сходу та Північної Африки. Найбільше від дефіциту та подорожчання продуктів переробки зернових можуть постраждати повністю залежні від імпорту держави, такі як Єгипет і Лівія.

«Ми готуємось протидіяти цьому й будемо максимально координуватися з усіма сумлінними партнерами, які можуть допомогти захистити нормальне життя від Росії», – підсумував Зеленський наприкінці 1613-го дня війни.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російське військово-політичне керівництво не демонструє готовності до завершення війни та готується до подальшого її ведення восени. 

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Теги: війна Володимир Зеленський президент безпека Михайло Драпатий

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