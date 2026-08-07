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Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала кілька хвилин

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала кілька хвилин
У Києві та низці областей оголосили відбій загрози балістики
колаж: glavcom.ua

Повітряні сили ЗСУ закликали жителів регіонів, де оголошено тривогу, негайно пройти до укриттів і залишатися там до офіційного сигналу про відбій

В ніч проти 7 серпня о 1:05 в Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування російських балістичних ракет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили України.

Повітряні сили ЗСУ закликали жителів регіонів, де оголошено тривогу, негайно пройти до укриттів і залишатися там до офіційного сигналу про відбій. Моніторингові ресурси попереджають про високий ризик застосування балістичного озброєння.

О 1:23 Повітряні сили оголосили відбій загрози балістики для Києва та областей.

Зазначимо, що після оголошення тривоги моніторингові канали повідомляли, що небезпека для столиці може надходити одразу з кількох напрямків. Зокрема, жителів Києва закликали негайно пройти до укриттів або хоча б спуститися на нижні поверхи будівель до завершення загрози.

Згодом моніторингові ресурси повідомляли про можливу загрозу балістичних ракет уже з трьох напрямків. Також з'явилася інформація про роботу протиповітряної оборони в районі Брянська, однак автори повідомлень наголосили, що це не є підставою ігнорувати повітряну тривогу.

Офіційної інформації про пуски балістичних ракет або їхнє входження в повітряний простір України під час тривоги не надходило. 

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

 

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, внаслідок ворожої атаки 5 серпня у Нікопольському районі Дніпропетровської області було знеструмлено понад 55 тисяч споживачів

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Теги: тривога балістичні ракети Київ війна ракетна атака

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