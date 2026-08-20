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Київщина: прикордонники збили крилату ракету з кулемета (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Київщина: прикордонники збили крилату ракету з кулемета (фото)
Збита ціль утворила вирву
фото: ДПСУ

Збита ціль впала поза межами населених пунктів

Сьогодні, 20 серпня, на Київщині прикордонники збили крилату ракету з кулемета. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу.

«Сьогодні на Київщині одна з мобільних вогневих груп знищила крилату ракету, яка прямувала у бік столиці», – йдеться у повідомленні.

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Київщина: прикордонники збили крилату ракету з кулемета (фото) фото 5

Держприкордонслужба наголосила, що збита ціль впала поза межами населених пунктів.

Також в одному із сіл Київської області внаслідок нічного масованого обстрілу з боку російських окупаційних військ утворилася величезна вирва від влучання балістичної ракети. Вирва розташована в безпосередній близькості від житлових будинків.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія заздалегідь і тривалий час готувала масований удар по Україні. За його словами, ворог комбінував балістичні та крилаті ракети з безпілотниками, намагаючись завдати якомога більшої шкоди цивільній інфраструктурі.

Внаслідок ударів є руйнування у Києві та Київській області, на Одещині та Чернігівщині. У столиці пошкоджено житлові будинки, зокрема багатоповерхівку, де зруйновано верхні поверхи, а також дитячу лікарню та школу. Унаслідок атаки загинули люди, є багато постраждалих.

Як повідомлялося, у ніч проти 20 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети різних типів та 168 безпілотників. Основним напрямком удару стала Київська область.

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Теги: прикордонники війна Київщина російська ракета

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