В окупованому Севастополі надвечір прогриміли вибухи

У місті була оголошена повітряна тривога

За даними місцевих жителів, вибухи було чутно у Стрілецькій бухті та в районі Очеретів

У тимчасово окупованому Севастополі надвечір 6 жовтня пролунали гучні вибухи. Про це повідомляють місцеві тelegram-канали.

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За даними місцевих жителів, вибухи було чутно у Стрілецькій бухті та в районі Очеретів.

Згодом так званий губернатор Севастополя Михайло Розвожаєв повідомив, що гучні звуки в районі Стрілецької бухти нібито пов’язані із «профілактичними гранатометанням в інтересах протипідводно-диверсійного забезпечення».

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До відома, за повідомленням телеграм-каналу «Кримський вітер» близько 18:50 у місті була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, а місцеві пабліки публікували фото наслідків – вони свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі.