Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованому Севастополі надвечір прогриміли вибухи

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В окупованому Севастополі надвечір прогриміли вибухи
У місті була оголошена повітряна тривога
фото ілюстративне

За даними місцевих жителів, вибухи було чутно у Стрілецькій бухті та в районі Очеретів

У тимчасово окупованому Севастополі надвечір 6 жовтня пролунали гучні вибухи. Про це повідомляють місцеві тelegram-канали.

За даними місцевих жителів, вибухи було чутно у Стрілецькій бухті та в районі Очеретів.

Згодом так званий губернатор Севастополя Михайло Розвожаєв повідомив, що гучні звуки в районі Стрілецької бухти нібито пов’язані із «профілактичними гранатометанням в інтересах протипідводно-диверсійного забезпечення».

До відома, за повідомленням телеграм-каналу «Кримський вітер» близько 18:50 у місті була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, а місцеві пабліки публікували фото наслідків – вони свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі.  

Читайте також: Росія забрала декілька кораблів з окупованого Криму – ISW
Теги: Крим вибух росія війна Севастополь тривога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якщо соціологи запитують про відповідальність президента, то варто б і самим думати про свою відповідальність
Про спокуси спрощення в соціологічних опитуваннях
14 вересня, 19:15
Кремль продовжує імітувати демократію
Вибори, як «скрєпа» Росії
11 вересня, 10:29
Обстріл Кривого Рогу, таємні переговори ООН із Путіним. Головне за 8 вересня
Обстріл Кривого Рогу, таємні переговори ООН із Путіним. Головне за 8 вересня
8 вересня, 21:00
Балістична ракета Північної Кореї
КНДР вже постачає ракети Росії. Розвідка назвала терміни
13 вересня, 21:53
Росія атакує Україну іранськии дронами
Запуск «Шахедів»: під загрозою ударів дві області
9 вересня, 06:31
Володимир Соловйов в істериці
Пропагандисти Кремля вимагають приховувати від росіян інформацію про успіхи ЗСУ
15 вересня, 07:40
Усього зафіксовано 24 ударних БпЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей
Повітряні сили показали, як відбивали нічну атаку росіян (відео)
18 вересня, 09:17
Під ударом ворога знову був Ізмаїльський район.
РФ атакувала кількома хвилями, є влучання на Подунав'ї: деталі нічної атаки на південь
18 вересня, 10:04
ЗСУ успішно звільняють території на Бахмутському напрямку
ЗСУ успішно звільняють території на Бахмутському напрямку
18 вересня, 18:48

Події в Україні

«Великий російський наступ». Військовий експерт оцінив шанси путінських військ
«Великий російський наступ». Військовий експерт оцінив шанси путінських військ
В окупованому Севастополі надвечір прогриміли вибухи
В окупованому Севастополі надвечір прогриміли вибухи
Ракетний удар по Харкову, Зеленський їде до Румунії. Головне за 6 жовтня
Ракетний удар по Харкову, Зеленський їде до Румунії. Головне за 6 жовтня
«Великий контрнаступ» росіян. Військовий експерт назвав найвірогідніші напрямки атак
«Великий контрнаступ» росіян. Військовий експерт назвав найвірогідніші напрямки атак
Теракт на Харківщині: село готується до масового поховання мешканців (відео)
Теракт на Харківщині: село готується до масового поховання мешканців (відео)
Авіація ЗСУ розгромила особовий склад ворога та ППО окупантів – Генштаб
Авіація ЗСУ розгромила особовий склад ворога та ППО окупантів – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
«Великий російський наступ». Що готує генерал Герасимов?
38K
Про тригодинний виступ Путіна. Коротко
36K
Ексвикладачка столичного університету Більченко відкрито підтримала вбивства українців (фото)
14K
Повістку кинули до поштової скриньки: ТЦК роз’яснив, чи потрібно йти у військкомат
13K
Арестович збурив мережу реакцією на теракт у селі Гроза
9609
Оголені жінки і докази воєнних злочинів: хакери зламали пошту полковника росгвардії (фото)

Новини

Війська РФ завдали удару по центру Харкова
Сьогодні, 07:12
Склади, ракетні комплекси і вузли зв’язку: окупанти зазнали нищівних ударів
Сьогодні, 07:05
Анонс «Рамштайну» і готовність Трампа стати спікером Палати представників: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Канадські військові показали, як навчають українських бійців тактичної медицини
Сьогодні, 06:20
Хмарність та невеликі дощі: прогноз погоди на 6 жовтня
Сьогодні, 05:05
«Повернусь і спалю цей російський паспорт» – перехоплення ГУР
Сьогодні, 04:41

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту