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    Події в Україні

    У Харківській області вибухнув снаряд часів Другої світової війни, загинула людина

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    У результаті вибуху чоловік отримав численні ушкодження, через які помер у реанімації - У Харківській області вибухнув снаряд часів Другої світової війни, загинула людина
    У результаті вибуху чоловік отримав численні ушкодження, через які помер у реанімації

    37-річний чоловік розпалив багаття на городі неподалік домоволодінь та кинув у вогонь снаряд

    У Харківській області у селищі Есхар Чугуївського району стався вибух, в результаті якого загинула людина. Про це повідомляє прес-служба поліції.

    Зазначається, що 37-річний чоловік розпалив багаття на городі неподалік домоволодінь та кинув у вогонь снаряд часів Другої світової війни, який знайшов напередодні.

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    «У результаті дій чоловіка стався вибух і людина отримала численні ушкодження обличчя та тіла. Потерпілий був доставлений до районної лікарні, проте помер під час реанімаційних заходів», - йдеться у повідомленні.

    Інформація зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Чугуївського відділу поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

    Нагадаємо, вчора у Львові на вулиці Трускавецькій стався вибух під автомобілем. Невідомі підірвали автомобіль львівського забудовника Олега Манзія. Вибух стався, коли чоловік їхав в автомобілі. Після того, як він почув звук схожий на вибух, вийшов з авто. В результаті ніхто не постраждав.

    Також вчора в квартирі в одній з багатоповерхівок Києва стався вибух, в результаті загинула одна людина. Поліцейські виявили в квартирі тіло 71-річного власника з численними пораненнями. Причини вибуху поки невідомі.

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