  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    У Харкові підприємець прибудував до будинку «цар-балкон» (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    &laquo;Балкончик&raquo; по-харківськи має площу понад тисячу &laquo;квадратів&raquo; - У Харкові підприємець прибудував до будинку «цар-балкон» (фото)
    «Балкончик» по-харківськи має площу понад тисячу «квадратів»
    Фото: Дмитро Коган/ Facebook

    Під виглядом ремонту квартири містянин спорудив магазин

    Мешканець Харкова під виглядом «реконструкції квартири з прибудовою» прибудував 1200 квадратних метрів магазину. Про це у Facebook повідомив журналіст Дмитро Коган.

    «Євробляха по-харківськи або цар-балкон 80 лвл», – підписав світлину автор.

    Нагадаємо, в окупованій Ялті підрядник збудував тротуар для ультра худих мешканців міста. Його ширина лише 15 сантиметрів.

    Читайте також:
    Теги: Харків будинок журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Харкові підприємець прибудував до будинку «цар-балкон» (фото)