У Харкові підприємець прибудував до будинку «цар-балкон» (фото)
«Балкончик» по-харківськи має площу понад тисячу «квадратів»
Фото: Дмитро Коган/ Facebook
Під виглядом ремонту квартири містянин спорудив магазин
Мешканець Харкова під виглядом «реконструкції квартири з прибудовою» прибудував 1200 квадратних метрів магазину. Про це у Facebook повідомив журналіст Дмитро Коган.
«Євробляха по-харківськи або цар-балкон 80 лвл», – підписав світлину автор.
Нагадаємо, в окупованій Ялті підрядник збудував тротуар для ультра худих мешканців міста. Його ширина лише 15 сантиметрів.
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