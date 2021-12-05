У Харкові обмежать рух транспортних засобів
Рух по Бєлгородському шосе у напрямку П’ятихаток може бути ускладнений
У зв’язку з проведенням підготовки та святкування Дня збройних сил України у Харкові обмежать рух транспорту. Про це повідомляє поліція Харківської області.
З 22:00 04 грудня до 22:00 06 грудня, у зв’язку з проведенням підготовки та святкування Дня збройних сил України, рух транспортних засобів по майдану Свободи від вулиці Сумської до вулиці Трінклера, а також паркування автомобілів буде заборонено.
У зв’язку з чим рух по Бєлгородському шосе у напрямку П’ятихаток може бути ускладнений.
Після завершення заходів обмеження будуть скасовані, а рух транспортних засобів – відновлений.
Поліція Харківської області звертається до водіїв з проханням врахувати тимчасові зміни у русі та завчасно планувати свій маршрут.
«Просимо із розумінням поставитися до незручностей, які відразу після завершення заходів будуть скасовані, а рух транспортних засобів – відновлений», – йдеться у повідомленні.
До слова, в Україні встановили ще 10 комплексів автоматичної фіксації правил дорожнього руху (ПДР). Вони запрацювали з 26 листопада.