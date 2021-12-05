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    У Харкові обмежать рух транспортних засобів

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    Поліція попереджає про обмеження руху транспортних засобів - У Харкові обмежать рух транспортних засобів
    Поліція попереджає про обмеження руху транспортних засобів
    фото з відкритих джерел

    Рух по Бєлгородському шосе у напрямку П’ятихаток може бути ускладнений

    У зв’язку з проведенням підготовки та святкування Дня збройних сил України у Харкові обмежать рух транспорту. Про це повідомляє поліція Харківської області.

    З 22:00 04 грудня до 22:00 06 грудня, у зв’язку з проведенням підготовки та святкування Дня збройних сил України, рух транспортних засобів по майдану Свободи від вулиці Сумської до вулиці Трінклера, а також паркування автомобілів буде заборонено.

    У зв’язку з чим рух по Бєлгородському шосе у напрямку П’ятихаток може бути ускладнений.

    Після завершення заходів обмеження будуть скасовані, а рух транспортних засобів – відновлений.

    Поліція Харківської області звертається до водіїв з проханням врахувати тимчасові зміни у русі та завчасно планувати свій маршрут.

    «Просимо із розумінням поставитися до незручностей, які відразу після завершення заходів будуть скасовані, а рух транспортних засобів відновлений», йдеться у повідомленні.

    До слова, в Україні встановили ще 10 комплексів автоматичної фіксації правил дорожнього руху (ПДР). Вони запрацювали з 26 листопада.

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    Теги: Харків ПДР поліція
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    У Харкові обмежать рух транспортних засобів