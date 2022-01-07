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    Події в Україні

    У Харкові студентка народила і викинула немовля з п’ятого поверху

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    Іноземка приховувала вагітність від родини - У Харкові студентка народила і викинула немовля з п’ятого поверху
    Іноземка приховувала вагітність від родини
    фото: hk.npu.gov.ua

    Породілля сказала, що дівчинка народилася мертвою

    У Харкові 22-річна студентка з Палестини 6 січня народила дівчинку, а після загорнула її в пакет та викинула з вікна п’ятого поверху. Про це інформує ТСН.

    Після цього, за даними правоохоронців, стан породіллі погіршився, вона поїхала до лікарні. Там і зізналась у скоєному. Поліцейським розповіла, що приховувала свою вагітність, а дитину народила мертвою.

    Наразі проводять експертизу, щоб встановити причину смерті немовляти. Матір викличуть на повторний допит уже за участі перекладача. Якщо провину доведуть, їй може загрожувати до п’яти років ув’язнення.

    Відомо, що дівчина одержала допомогу медиків і вже повернулася додому, на орендовану квартиру, де вона живе з братом.

    Нагадаємо, увечері 6 січня в тіло немовляти у пакеті виявили в Харкові біля під’їзду будинку по вулиці Єсеніна.

    Нагадаємо, раніше волинянка народила дитину і залишила її на вулиці.

    Також у Києві жінка жорстоко вбила свою дворічну доньку.

    Теги: Харків допит немовля
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    У Харкові студентка народила і викинула немовля з п’ятого поверху