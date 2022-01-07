У Харкові студентка народила і викинула немовля з п’ятого поверху

Породілля сказала, що дівчинка народилася мертвою

У Харкові 22-річна студентка з Палестини 6 січня народила дівчинку, а після загорнула її в пакет та викинула з вікна п’ятого поверху. Про це інформує ТСН.

Після цього, за даними правоохоронців, стан породіллі погіршився, вона поїхала до лікарні. Там і зізналась у скоєному. Поліцейським розповіла, що приховувала свою вагітність, а дитину народила мертвою.

Наразі проводять експертизу, щоб встановити причину смерті немовляти. Матір викличуть на повторний допит уже за участі перекладача. Якщо провину доведуть, їй може загрожувати до п’яти років ув’язнення.

Відомо, що дівчина одержала допомогу медиків і вже повернулася додому, на орендовану квартиру, де вона живе з братом.

Нагадаємо, увечері 6 січня в тіло немовляти у пакеті виявили в Харкові біля під’їзду будинку по вулиці Єсеніна.

Нагадаємо, раніше волинянка народила дитину і залишила її на вулиці.

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