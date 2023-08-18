Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупаційна влада змушує українців встановити шпигунський додаток – Центр нацспротиву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупаційна влада змушує українців встановити шпигунський додаток – Центр нацспротиву
Розробкою російського месенджера займалася ФСБ, щоб тримати контроль над населенням
фото з відкритих джерел

Окупаційна влада змушує українців встановлювати спеціальний месенджер, який називається «Сферум»

Російські загарбники вимагають від мешканців тимчасово окупованих територій, щоб вони завантажували на свої телефони шпигунський софт. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву 18 серпня.

За інформацією українського підпілля, йдеться про спеціальний месенджер, який називається «Сферум». Його наказали встановити вчителям, школярам та їхнім батькам.

Цікаво, що розробкою цієї програми займалася ФСБ, щоб тримати контроль над населенням.

«Офіційно «Сферум» є месенджером, який просуває міністерство проосвіти країни-терориста. Так, за задумом саме в ньому повинні спілкуватися вчителі з учнями та батьками. Але цей софт розроблений структурами, що стикаються з ФСБ, і може шпигувати за власником телефону, зокрема передавати дані про контакти, дзвінки, пересування та пошукові запити власника», – йдеться в повідомленні.

У Центрі національного спротиву рекомендують українцям, які вимушено проживають на окупованих територіях, встановлювати цей додаток лише на окремий телефон, який не є основним та практично не використовується. По можливості, краще зовсім проігнорувати встановлення цієї програми.

Нагадаємо, Головне управління розвідки України (ГУР) звернулося до українців, які залишилися на окупованих територіях, і закликало повідомляти стосовно псевдовиборів.

До слова, війська РФ планують здійснити масштабну мобілізацію в тимчасово окупованому Криму.

Читайте також: Що відбувається з армією окупантів
Теги: окупація росія окупанти українці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти перетворюють Оріхів на руїни
РФ вдарила керованою авіабомбою по Оріхову: є жертви
12 серпня, 11:05
Симоненко на російському форумі
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
11 серпня, 10:47
Путін зрозумів, що він програв бліцкриг
Портников побачив, як Путін грамотно міняє стратегію щодо України
4 серпня, 13:40
Про наслідки атаки поки невідомо
У Кривому Розі прогриміли потужні вибухи
31 липня, 09:15
Керівник Кремля звинуватив Україну в початку широкомасштабного контрнаступу, нібито, щоб РФ не могла обговорювати припинення вогню
Чому Путін маніпулює темою переговорів перед контрнаступом ЗСУ: роз’яснення аналітиків
31 липня, 08:19
На залізничному вокзалі в Сасово спалахнули вагони із сіркою
У Росії на залізничному вокзалі загорілися вагони з сіркою
26 липня, 10:22
У Росії розпочався суд над 18 військовослужбовцями батальйону
У Росії розпочався суд над військовими батальйону «Айдар»
25 липня, 14:48
Війна триває. Треба постійно про це пам'ятати
«Захід» пішов у відпустку. Як це позначиться на фронті?
24 липня, 11:29
Окупанти посилили репресії проти працівників ЗАЕС: названо причину
Окупанти посилили репресії проти працівників ЗАЕС: названо причину
23 липня, 07:18

Події в Україні

В Енергодарі стався вибух в будівлі окупаційної міліції
В Енергодарі стався вибух в будівлі окупаційної міліції
Окупаційна влада змушує українців встановити шпигунський додаток – Центр нацспротиву
Окупаційна влада змушує українців встановити шпигунський додаток – Центр нацспротиву
Розвідка анонсувала добрі новини щодо обміну полоненими
Розвідка анонсувала добрі новини щодо обміну полоненими
Масштабна повітряна тривога тривала менше 20 хвилин
Масштабна повітряна тривога тривала менше 20 хвилин
Чому РФ все частіше піднімає МіГи: роз’яснення ЗСУ
Чому РФ все частіше піднімає МіГи: роз’яснення ЗСУ
ЗСУ ліквідували начальника штабу морпіхів РФ, уродженця України
ЗСУ ліквідували начальника штабу морпіхів РФ, уродженця України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
69K
Розвідка повідомила, що Росія готує на День Незалежності України
23K
День Незалежності. Тривожно...
22K
В Україні була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку
16K
Національний музей денацифікованої історії. Куди зник тисячолітній меч «Коваль Людота»?
9885
У Нижньому Новгороді невідомі розвісили прапор України навпроти будівлі ФСБ (фото)
8756
ЗСУ показали, як знищили ворожий вертоліт шведським зенітно-ракетним комплексом RBS-70

Новини

Коли буде перемога України у війні: Держдеп дав відповідь
Сьогодні, 07:40
ЗСУ зірвали спроби окупантів відновити втрачене положення у двох районах – Генштаб
Сьогодні, 06:45
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 18 серпня
Сьогодні, 05:30
18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:29
Міноборони Великої Британії похвалило українських енергетиків за підготовку до зими
Вчора, 15:10
20 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші ділянки фронту
Вчора, 06:38

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту