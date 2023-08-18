Окупаційна влада змушує українців встановити шпигунський додаток – Центр нацспротиву

Окупаційна влада змушує українців встановлювати спеціальний месенджер, який називається «Сферум»

Російські загарбники вимагають від мешканців тимчасово окупованих територій, щоб вони завантажували на свої телефони шпигунський софт. Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву 18 серпня.

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За інформацією українського підпілля, йдеться про спеціальний месенджер, який називається «Сферум». Його наказали встановити вчителям, школярам та їхнім батькам.

Цікаво, що розробкою цієї програми займалася ФСБ, щоб тримати контроль над населенням.

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«Офіційно «Сферум» є месенджером, який просуває міністерство проосвіти країни-терориста. Так, за задумом саме в ньому повинні спілкуватися вчителі з учнями та батьками. Але цей софт розроблений структурами, що стикаються з ФСБ, і може шпигувати за власником телефону, зокрема передавати дані про контакти, дзвінки, пересування та пошукові запити власника», – йдеться в повідомленні.

У Центрі національного спротиву рекомендують українцям, які вимушено проживають на окупованих територіях, встановлювати цей додаток лише на окремий телефон, який не є основним та практично не використовується. По можливості, краще зовсім проігнорувати встановлення цієї програми.

Нагадаємо, Головне управління розвідки України (ГУР) звернулося до українців, які залишилися на окупованих територіях, і закликало повідомляти стосовно псевдовиборів.

До слова, війська РФ планують здійснити масштабну мобілізацію в тимчасово окупованому Криму.

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