У гирлі Дніпра побільшало диверсантів із РФ. «Південь» назвав причину

Активізація диверсійних груп може бути певною ознакою підготовки окупантів до наступу

Збільшення кількості диверсійних груп російських окупантів у гирлі Дніпра біля Херсона може бути імітацією активності. Про це повідомила речник оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Крім того, зазначається, що активізація диверсійних груп окупантів у гирлі Дніпра може бути певною ознакою підготовки окупантів до наступу.

«Але не того, що вони намагаються перевіряти глибину і потужність нашої оборони. Найімовірніше, це нагнітання ситуації, імітації активності, зокрема на тих ділянках, де успіху вони не досягнуть», – сказала Гуменюк.

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Масштаби діяльності окупантів у цьому районі недостатні для форсування Дніпра.

«Специфіка географії, погоди, потужності тих сил, які у них є – використання цивільних човнів із навісними моторами – це не та потужність, яка потрібна, наприклад, для форсування Дніпра», – додала речниця.

Раніше повідомлялося, що Росія готується до нового наступу на Україну.

До слова, триває 343-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник не припиняє наступальних дій на Лиманському та Бахмутському напрямках. Зазнає великих втрат. Веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.