«Слуга» Безугла закликала відправити Залужного у відставку

Головнокомандувач повинен піти, бо військове керівництво не має плану війни на 2024 рік

Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла зібралася відправити Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного у відставку через те, що «військове керівництво» не має плану війни на 2024 рік. Допис такого змісту депутатка оприлюднила на своїй сторінці у Facebook.

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«Усі їхні пропозиції щодо мобілізації зводяться до того, що треба більше людей без жодної пропозиції зі змін системи ЗСУ, то таке керівництво має піти», – написала Безугла.

Тим часом, на допис депутатки звернули увагу аналітики міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, назвавши його таким, що має «ознаки спланованої ІПсО в інтересах певних політичних груп та грає на руку країні-агресору РФ».

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«Якщо проаналізувати новий провокаційний допис Мар'яни Безуглої, то видно, що вона намагається грати на емоціях людей, яким не відомо, що ніхто з командирів ЗСУ, включаючи Головнокомандувача, не має доповідати Мар’яні Безуглій про стратегічні плани, бо вона всього лише заступниця голови Комітету і не бере участі у Ставці Верховного Головнокомандувача. Ба більше, вона не має ні відповідної військової освіти, ні відповідних рівнів допуску до державної таємниці.

Її дії періоду повномасштабного вторгнення вказують, що їй не тільки не можна довіряти якісь військові плани, але і напроти – її треба якнайдалі тримати від армії та розвідки, бо вона методично та цілеспрямовано веде підривну діяльність, яка розхитує стійкість української армії та України загалом в умовах війни», – ідеться в повідомленні аналітиків.

Нагадаємо, нещодавно депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Потім вона знову дорікнула головнокомандувачу ЗСУ – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього скандалила.