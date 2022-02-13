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    Коронавірус в Україні: за добу госпіталізували майже чотири тисячі людей

    За добу 12 лютого в Україні зафіксовано 24 518 нових підтверджених випадків Covid-19 - Коронавірус в Україні: за добу госпіталізували майже чотири тисячі людей
    За добу 12 лютого в Україні зафіксовано 24 518 нових підтверджених випадків Covid-19
    фото з відкритих джерел

    За минулу добу зафіксовано 140 летальних випадків

    За добу 12 лютого в Україні зафіксовано 24 518 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них дітей – 1 961, медпрацівників – 329. Про це інформує Міністерство охорони здоров’я України.

    Також за минулу добу госпіталізовано 3 935 осіб, зафіксовано 140 летальних випадків, одужали 8 288 українців.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 4 525 700 осіб;
    • одужало – 3 779 057 осіб;
    • летальних випадків – 102 808;
    • проведено ПЛР-тестувань – 19 034 214.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 572 036 людей, з них отримали першу дозу – 15 572 034 людини, отримали дві дози – 14 949 233 людини, отримали додаткову дозу – 23 653 людини, бустерну дозу – 563 038 людей. Загалом проведено 31 107 958 щеплень.

    Нагадаємо, за добу 11 лютого в Україні зафіксовано 38 212 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них дітей – 3 029, медпрацівників – 864.

    За добу 10 лютого, в Україні зафіксовано 41 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

    Напередодні глава МОЗ заявив, що Україна вийшла на пік хвилі Covid-19. Ляшко уточнив, що за наявності вакцини проти коронавірусу говорити про локдаун недоречно. За його словами, щойно в країні рівень вакцинації досягне 70%, то можна буде забути й про карантин.

    Також з 11 лютого у «червону» зону перейшли Закарпатська, Луганська та Хмельницька області.

    Як розповів «Главкому» інфекціоніст, наразі половина дітей, яких шпиталізують, молодші одного року.

    Також інфекціоніст розвінчав популярну у соцмережах «схему профілактики» коронавірусу.

    Додамо, що програму «тисяча за вакцинацію» продовжено на дев’ять місяців.

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    Теги: переворот Україна хвороби карантин час коронавірус Сергій Крамарев
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    Коронавірус в Україні: за добу госпіталізували майже чотири тисячі людей