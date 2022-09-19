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Українські воїни збили літак окупантів на Херсонщині

Надія Клочко
glavcom.ua
Українські воїни збили літак окупантів на Херсонщині
Окупанти втратили черговий літак на Херсонщині
Ілюстраційне фото

Ворог втратив ще один літак в Україні

Зенітний ракетний підрозділ Повітряних Сил Збройних сил України знищив черговий літак російських окупаційних військ. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

У повідомленні зазначається, що штурмовик Су-25 було збито сьогодні, 19 вересня, близько 8 години ранку.

«19 вересня близько 8 години ранку зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил Збройних сил України знищено штурмовик Су-25 російських окупаційних військ», – зазначається у повідомленні.

Українські воїни збили літак окупантів на Херсонщині фото 1

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на сьогодні, 19 вересня, окупанти втратили в Україні щонайменше 251 літак та 217
гелікоптерів. 

Як відомо, триває 208 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Херсонщина літак

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