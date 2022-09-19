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Окупанти повідомили про повернення Сальдо на Херсонщину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти повідомили про повернення Сальдо на Херсонщину
фото: Володимир Сальдо/Телеграм

Загарбники заявляють, що Сальдо перебуває на своєму робочому місці

Російські загарбники заявляють, що гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо повернувся на «робоче місце». Інформацію про це підтвердив і сам Сальдо в Telegram.

«З 19 вересня 2022 року Володимир Сальдо перебуває на своєму робочому місці та повернувся до виконання обов'язків», – зазначається у повідомленні.

«Володимир Сальдо наголошує, що курс Херсонської області на входження до складу Російської Федерації залишається твердим та незмінним», – йдеться у заяві окупантів.

Раніше повідомлялося, що херсонський колаборант Володимир Сальдо був терміново доправлений до російської столиці, де перебував у токсикологічному відділенні лікарні з підозрою на отруєння.

Нагадаємо, на початку серпня російські ЗМІ повідомили, що Сальдо перебуває у медикаментозній комі. Пізніше пропагандисти заявили, що гауляйтера нібито отруїли. Додамо, що у липні Сальдо намагалися підірвати.

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Теги: Telegram арешт Херсонщина Володимир Сальдо окупанти державна зрада

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