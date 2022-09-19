Окупанти повідомили про повернення Сальдо на Херсонщину
Загарбники заявляють, що Сальдо перебуває на своєму робочому місці
Російські загарбники заявляють, що гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо повернувся на «робоче місце». Інформацію про це підтвердив і сам Сальдо в Telegram.
«З 19 вересня 2022 року Володимир Сальдо перебуває на своєму робочому місці та повернувся до виконання обов'язків», – зазначається у повідомленні.
«Володимир Сальдо наголошує, що курс Херсонської області на входження до складу Російської Федерації залишається твердим та незмінним», – йдеться у заяві окупантів.
Раніше повідомлялося, що херсонський колаборант Володимир Сальдо був терміново доправлений до російської столиці, де перебував у токсикологічному відділенні лікарні з підозрою на отруєння.
Нагадаємо, на початку серпня російські ЗМІ повідомили, що Сальдо перебуває у медикаментозній комі. Пізніше пропагандисти заявили, що гауляйтера нібито отруїли. Додамо, що у липні Сальдо намагалися підірвати.
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