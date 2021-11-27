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    Події в Україні

    Свічку пам’яті запалили на одній із найвищих карпатських вершин (фото)

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    Свічка пам'яті за невинними жертвами Голодомору горіла і у Карпатах - Свічку пам’яті запалили на одній із найвищих карпатських вершин (фото)
    Свічка пам'яті за невинними жертвами Голодомору горіла і у Карпатах
    фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост/Facebook

    Рятувальники долучилися до скорботної акції

    Останньої суботи листопада в Україні відзначають День пам'яті жертв Голодоморів. Традиційно цього дгя о 16:00 пам'ять загиблих під час геноциду українського народу вшановують хвилиною мовчання та встановлюють запалену свічку на підвіконня як в Україні, так і в багатьох країнах світу.

    Долучилися до скорботної акції і у високогірній рятувальній станції, яка діє у приміщенні Міжнародного наукового центру «Обсерваторія» на горі Піп Іван Чорногірського хребта, що у Карпатах.

    Рятувальники засвітили свічку на своєму підвіконні та поділилися на сторінці у Facebook світлинами засніженої обсерваторії «Білий слон».

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    Свічку пам’яті запалили на одній із найвищих карпатських вершин (фото)
    Свічку пам’яті запалили на одній із найвищих карпатських вершин (фото)
    Свічку пам’яті запалили на одній із найвищих карпатських вершин (фото)
    Свічку пам’яті запалили на одній із найвищих карпатських вершин (фото)
    фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост/Facebook

    Як відомо, Піп Іван – одна з найвищих вершин Українських Карпат, з висотою 2028 м. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

    Раніше у головному соборі Вселенського Патріархату – храмі Святого Георгія у Стамбулі за благословіння та особистою участю Вселенського Патріарха Варфоломія відбулося богослужіння за жертвами голодоморів в Україні.

    На богослужінні були присутні генеральний консул України в Стамбулі Роман Недільський, генконсули Польщі, Німеччини, Словаччини, Японії, Греції, Швейцарії, представники української та кримськотатарської громад.

    Як відомо, у суботу, 27 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. Цей день відзначаємо щороку в останню суботу листопада.

    О 16:00 відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої розпочалася акція «Запали свічку пам’яті».

    Українська армія випустила відеоролик, де закликає усіх небайдужих згадати про страшну сторінку нашої історії.

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    Теги: акція армія музеї посол Велика Британія скандал рятувальники Facebook час
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    Свічку пам’яті запалили на одній із найвищих карпатських вершин (фото)