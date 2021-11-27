Свічку пам’яті запалили на одній із найвищих карпатських вершин (фото)
Рятувальники долучилися до скорботної акції
Останньої суботи листопада в Україні відзначають День пам'яті жертв Голодоморів. Традиційно цього дгя о 16:00 пам'ять загиблих під час геноциду українського народу вшановують хвилиною мовчання та встановлюють запалену свічку на підвіконня як в Україні, так і в багатьох країнах світу.
Долучилися до скорботної акції і у високогірній рятувальній станції, яка діє у приміщенні Міжнародного наукового центру «Обсерваторія» на горі Піп Іван Чорногірського хребта, що у Карпатах.
Рятувальники засвітили свічку на своєму підвіконні та поділилися на сторінці у Facebook світлинами засніженої обсерваторії «Білий слон».
Як відомо, Піп Іван – одна з найвищих вершин Українських Карпат, з висотою 2028 м. Розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.
Раніше у головному соборі Вселенського Патріархату – храмі Святого Георгія у Стамбулі за благословіння та особистою участю Вселенського Патріарха Варфоломія відбулося богослужіння за жертвами голодоморів в Україні.
На богослужінні були присутні генеральний консул України в Стамбулі Роман Недільський, генконсули Польщі, Німеччини, Словаччини, Японії, Греції, Швейцарії, представники української та кримськотатарської громад.
Як відомо, у суботу, 27 листопада в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів. Цей день відзначаємо щороку в останню суботу листопада.
О 16:00 відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої розпочалася акція «Запали свічку пам’яті».
Українська армія випустила відеоролик, де закликає усіх небайдужих згадати про страшну сторінку нашої історії.
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