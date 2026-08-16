Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія вдарила по Дніпропетровщині: загинула людина, 14 постраждалих

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Росія вдарила по Дніпропетровщині: загинула людина, 14 постраждалих
Рятувальні служби продовжують працювати на місцях влучань, точні масштаби руйнувань уточнюються
фото: Дніпропетровська ОВА

Ворог понад 20 разів атакував Кривий Ріг і Нікопольщину дронами, артилерією та ракетами

Уночі та вранці 16 серпня російські війська завдали ударів по двох районах Дніпропетровщини – Криворізькому та Нікопольському. Внаслідок атак загинула одна людина, ще 14 дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську обласну військову адміністрацію.

Кривий Ріг: влучання у промислове підприємство

Ворог понівечив промислове підприємство в Кривому Розі. Внаслідок удару загинула одна людина, ще 13 отримали поранення. У важкому стані до лікарні доправили 48-річного чоловіка, десятьох постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості, решта проходять обстеження.

Через атаку у Широківській та Грушівській громадах Криворіжжя спалахнули пожежі. Це вже не перший ракетний удар по промисловій інфраструктурі міста: раніше цього року росіяни вже атакували криворізьке підприємство, тоді обійшлося без жертв.

Нікопольщина: під ударом п'ять громад

На Нікопольщині ворог атакував районний центр, а також Марганецьку, Мирівську, Покровську та Червоногригорівську громади. Пошкоджено:

  • об'єкти інфраструктури;
  • промислове підприємство;
  • багатоквартирний будинок;
  • приватну оселю.

Постраждав 55-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно. Нікопольський район залишається одним із найбільш обстрілюваних у регіоні: лише в липні росіяни атакували п'ять районів Дніпропетровщини понад 10 разів на добу, найбільших втрат тоді також зазнала Нікопольщина.

Загалом за минулу добу ворог понад 20 разів атакував два райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та ракетами. Рятувальні служби продовжують працювати на місцях влучань, точні масштаби руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, 8 серпня внаслідок російської атаки на Нікопольщину загорівся рейсовий автобус, загинув водій, ще один працівник дістав поранення.

Читайте також:

Теги: росіяни поранення ворог будинок водій Кривий Ріг Дніпропетровщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександра Паскаль підкорила
Втратила ногу через удар РФ. 10-річна одеситка станцювала на головній площі Нью-Йорка (відео)
22 липня, 11:08
П'ятнадцять людей лишаються під наглядом лікарів
Авіаудар РФ по Запоріжжю: кількість поранених зросла
24 липня, 07:25
Росіяни масово шукають житло у Вірменії
Росіяни кинулися шукати житло у Вірменії на тлі повідомлень про мобілізацію
28 липня, 21:38
У низці районів зафіксували цунамі заввишки менш ніж один метр
Потужний землетрус вразив Індонезію: десятки загиблих
Сьогодні, 02:52
У Кривому Розі після серії вибухів у місті спостерігалося задимлення
Росія вдарила балістикою по Україні: під атакою Київ, Кривий Ріг та Кременчук
Сьогодні, 03:00
У Павлограді понівечені багатоквартирні будинки і автівки
Удар по Павлограду: загинули люди, серед постраждалих – однорічна дитина (оновлено)
20 липня, 12:59

Події в Україні

Росія вдарила по Дніпропетровщині: загинула людина, 14 постраждалих
Росія вдарила по Дніпропетровщині: загинула людина, 14 постраждалих
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Заправка в Україні стала небезпечною для життя – Der Spiegel
Заправка в Україні стала небезпечною для життя – Der Spiegel
Втрати ворога станом на 16 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 16 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2026

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
192K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2026
129K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
62K
«Буде важче, ніж було». Мадяр пояснив, коли завершиться війна з Росією

Новини

Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 08:00
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята
Сьогодні, 06:50
Рік на посаді: скільки заробляє керівник «Енергоатома», призначений після «Міндічгейту»
Вчора, 19:00
Премії більші за зарплати: скільки заробляє керівництво Адміністрації морських портів
Вчора, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2026 року
Вчора, 08:18
Кремль не готовий до миру без капітуляції України – ISW
Вчора, 08:06

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua