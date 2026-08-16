Росія вдарила по Дніпропетровщині: загинула людина, 14 постраждалих

Ворог понад 20 разів атакував Кривий Ріг і Нікопольщину дронами, артилерією та ракетами

Уночі та вранці 16 серпня російські війська завдали ударів по двох районах Дніпропетровщини – Криворізькому та Нікопольському. Внаслідок атак загинула одна людина, ще 14 дістали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську обласну військову адміністрацію.

Кривий Ріг: влучання у промислове підприємство

Ворог понівечив промислове підприємство в Кривому Розі. Внаслідок удару загинула одна людина, ще 13 отримали поранення. У важкому стані до лікарні доправили 48-річного чоловіка, десятьох постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості, решта проходять обстеження.

Через атаку у Широківській та Грушівській громадах Криворіжжя спалахнули пожежі. Це вже не перший ракетний удар по промисловій інфраструктурі міста: раніше цього року росіяни вже атакували криворізьке підприємство, тоді обійшлося без жертв.

Нікопольщина: під ударом п'ять громад

На Нікопольщині ворог атакував районний центр, а також Марганецьку, Мирівську, Покровську та Червоногригорівську громади. Пошкоджено:

об'єкти інфраструктури;

промислове підприємство;

багатоквартирний будинок;

приватну оселю.

Постраждав 55-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно. Нікопольський район залишається одним із найбільш обстрілюваних у регіоні: лише в липні росіяни атакували п'ять районів Дніпропетровщини понад 10 разів на добу, найбільших втрат тоді також зазнала Нікопольщина.

Загалом за минулу добу ворог понад 20 разів атакував два райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та ракетами. Рятувальні служби продовжують працювати на місцях влучань, точні масштаби руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, 8 серпня внаслідок російської атаки на Нікопольщину загорівся рейсовий автобус, загинув водій, ще один працівник дістав поранення.