Втрати ворога станом на 16 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 510 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 16 серпня 2026 року.

фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Втрати Росії у війні на 16 серпня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 16 серпня втратила:

особового складу – близько 1 467 320 (+1 510) осіб;

танків – 12 270 (+1) од.;

бойових броньованих машин – 25 151 (+7) од.;

артилерійських систем – 48 007 (+75) од.;

РСЗВ – 2 034 (+8) од.;

засобів ППО – 1 570 (+2) од.;

літаків – 439 (+0) од.;

гелікоптерів – 354 (+0) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 257 (+16) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 463 404 (+1 920) од.;

крилатих ракет – 5 007 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 134 851 (+476) од.;

спеціальної техніки – 4 535 (+7) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 16 серпня 2026 року