У Харкові було чути вибух

У місті та області триває повітряна тривога, перебувайте в укриттях

У ніч на 22 травня у Харкові пролунав вибух під час повітряної тривоги. Ймовірно, він прозвучав за межами міста. Про це повідомляє «Суспільне».

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Повідомлення від видання надійшло о 3:42.

Наразі офіційної інформації про причини та наслідки вибуху не надходило.

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Зазначимо, що в місті та області триває повітряна тривога. Перебувайте в укриттях та дотримуйтесь інформаційної тиші.

Нагадаємо, у ніч на 22 травня у Запоріжжі пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Також вибухи цієї ночі прогриміли в Дніпрі.

До слова, завершилася 452-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав чотири ракетні та 45 авіаційних ударів, здійснив більш як 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Для завдання ракетних ударів по українських містах Лиман, Слов’янськ та Костянтинівка противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю, що, своєю чергою, підкреслює тактику терору з боку РФ.