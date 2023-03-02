Вибух у квартирі в центрі Києва: деталі від рятувальників (фото, відео)

У столичній квартирі сталася пожежа через вибух газового балону

Сьогодні, 2 березня, у Печерському районі столиці сталася пожежа у квартирі багатоповерхового будинку. Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС у Києві.

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«О 16:10 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення, що горить квартира на вул. Предславинській, 34, що у Печерському районі столиці», – йдеться у повідомленні рятувальників.

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Також зазначається, що на місце події було направлено рятувальників з найближчих Державних пожежно-рятувальних частин. Як виявилось, пожежа виникла в одній із квартир на третьому поверсі 9-поверхового житлового будинку. Пожежа супроводжувалась сильним задимлення, тож вогнеборці відразу приступили до евакуації людей та гасіння пожежі. Під час розвідки було врятовано трьох осіб, а також виведено на свіже повітря п'ятьох дорослих та одну дитину з верхніх поверхів квартири, де сталася пожежа.

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«О 16:58 рятувальники локалізували пожежу на площі 12 кв.м, а о 17:16 – ліквідували», – підводять підсумки у ДСНС.

На місці події працювало вісім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 32 співробітника ДСНС.

За попередньою інформацією загоряння сталось внаслідок вибуху пропанового балона, але остаточну причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

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На місці пожежі рятувальники знайшли залишки газового балону

Жертв та постраждалих немає.

До слова, сьогодні вранці на проспекті Степана Бандери сталася пожежа на одному з СТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Голосіївському районі столиці спалахнула масштабна пожежа та було чути вибухи.