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Вибух у квартирі в центрі Києва: деталі від рятувальників (фото, відео)

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Вибух у квартирі в центрі Києва: деталі від рятувальників (фото, відео)
Пожежа у Печерському районі столиці
Фото: ДСНС

У столичній квартирі сталася пожежа через вибух газового балону

Сьогодні, 2 березня, у Печерському районі столиці сталася пожежа у квартирі багатоповерхового будинку. Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС у Києві.

«О 16:10 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення, що горить квартира на вул. Предславинській, 34, що у Печерському районі столиці», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Також зазначається, що на місце події було направлено рятувальників з найближчих Державних пожежно-рятувальних частин. Як виявилось, пожежа виникла в одній із квартир на третьому поверсі 9-поверхового житлового будинку. Пожежа супроводжувалась сильним задимлення, тож вогнеборці відразу приступили до евакуації людей та гасіння пожежі.  Під час розвідки було врятовано трьох осіб, а також виведено на свіже повітря п'ятьох дорослих та одну дитину з верхніх поверхів квартири, де сталася пожежа.

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«О 16:58 рятувальники локалізували пожежу на площі 12 кв.м, а о 17:16 – ліквідували», – підводять підсумки у ДСНС.

На місці події працювало вісім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 32 співробітника ДСНС.

За попередньою інформацією загоряння сталось внаслідок вибуху пропанового балона, але остаточну причину виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

На місці пожежі рятувальники знайшли залишки газового балону
На місці пожежі рятувальники знайшли залишки газового балону

Жертв та постраждалих немає.

До слова, сьогодні вранці на проспекті Степана Бандери сталася пожежа на одному з СТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Голосіївському районі столиці спалахнула масштабна пожежа та було чути вибухи.

Теги: пожежа рятувальники квартира вибух

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